Dois cidadãos britânicos, Andrew Bagshaw e Chris Barry, deixaram a cidade de Kramatorsk às 8h do dia 6 de janeiro e seguiram para o leste em direção à linha de frente da Ucrânia com a Rússia, disse a polícia ucraniana.

A missão deles era evacuar uma mulher idosa em Soledar, uma pequena cidade onde forças russas e ucranianas travavam uma batalha brutal, de acordo com um trabalhador humanitário familiarizado com o assunto.

Eles nunca voltaram.

As perguntas sobre o destino deles permaneceram até terça-feira, quando o Sr. A família de Barry disse em um comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores britânico que “nossa querida Chrissy” e o Sr. Bagshaw confirmou que eles foram “mortos enquanto tentavam evacuá-los humanamente de Solatar”.

“Seu compromisso altruísta em ajudar os idosos, os jovens e os desprivilegiados deixou a nós e sua família muito orgulhosos”, disse o comunicado.

Acredita-se que o veículo dos homens tenha sido atingido por fogo de artilharia, embora as investigações estejam em andamento, disse o Sr. Os pais de Paksha disseram em um lugar. Coletiva de imprensa. Eles temiam tal decisão, mas disseram estar “muito orgulhosos” de seu trabalho.

Senhor. Bagshaw, 47, e o Sr. Barry, 28, fazia parte de um grupo ad hoc de estrangeiros sem experiência em combate que ajudou a evacuar civis das linhas de frente, disseram pessoas familiarizadas. Senhor. Barry e Sr. Muitos êxodos de Paksha Documentado De Jornalistasincluindo Arnaud De Decker, que compartilhou Sr. em Pakmut. pontos de vista de Barry Alguns dias antes de ele desaparecer.

Suas mortes são um lembrete do perigo enfrentado por aqueles cujo trabalho se tornou uma tábua de salvação no Donbass, onde muitos ucranianos estão presos em uma das piores zonas de guerra que a Europa já viu desde a Segunda Guerra Mundial.

Janeiro. 6, os dois “foram para um endereço muito perigoso”, disse Kreskors Rybak, que trabalhou com ambos e o Sr. Um colega voluntário estrangeiro que morou com Paksha em Gramadorsk por duas semanas. “Eles nunca voltaram.”

PMC Wagner, um notório mercenário lutando em nome da Rússia, afirmou ter encontrado um dos corpos dos homens uma semana depois de terem desaparecido. O Sr. Vaishniakov é voluntário da Fundação Pavlo Vyshnyakov, uma instituição de caridade com sede em Kyiv que envia recursos, incluindo alimentos e suprimentos médicos, para civis, hospitais e militares. A equipe postou fotos de seus passaportes no Telegram junto com um certificado identificando Barry. grupos. A confiança se recusou a comentar.

A alegação de Wagner não pôde ser verificada na época, e a mídia estatal russa afirmou, sem provas, que eles eram mercenários.

A guerra na Ucrânia é um problema humanitário. As condições em algumas áreas são muito perigosas para os residentes permanecerem, ou muitas organizações internacionais permitem que seus funcionários se mudem, disse Abby Stoddart, analista de políticas humanitárias.

Portanto, algumas evacuações perigosas são realizadas por voluntários independentes – “em outras palavras, pessoas com recursos limitados para manter as pessoas seguras”, disse Stoddard.

Brian Stern é um ator americano que co-fundou uma organização humanitária Operação de resgate, descreveu os esforços de evacuação da linha de frente na Ucrânia como um “vale para todos”. Embora os voluntários estrangeiros cheguem à Ucrânia com boas intenções, a maioria “não sabe o que está fazendo”, disse ele.

“É uma história muito triste”, disse ele.

Senhor. Barry era um engenheiro de software que adorava viajar pelo mundo, disse sua família.

No início de janeiro, ele disse Uma estação local da BBC Na Cornualha, onde cresceu, ele “não sabia nada” sobre a Ucrânia antes da invasão, mas estava “obcecado” em ajudar. Ele pretendia se juntar aos combatentes estrangeiros, mas, sem experiência em combate, comprou uma van e começou a trabalhar como motorista de evacuação em março passado.

No instagram Correspondência Alguns dias depois de sua chegada, o Sr. Barry escreveu que temia uma viagem planejada para Kharkiv porque “todos com quem conversei sobre isso acreditavam que havia uma possibilidade muito forte de que eu morresse”.

Senhor. Bagshaw era um geneticista britânico que estava entre empregos em Christchurch, Nova Zelândia, na primavera passada, quando decidiu visitar a Ucrânia, escreveu um fotojornalista que o conheceu. Arauto da Nova Zelândia Em outubro. Sua família disse aos repórteres que ele acreditava que era “a coisa moralmente certa a se fazer”.

O Sr. traduziu para os voluntários. Rybak disse que sua operação temporária foi realizada em grande parte por uma pequena comunidade de língua inglesa em Gramadorsk. Senhor. Bairro ou Sr. Pakshao não fala ucraniano ou russo, disse ele.

Os ucranianos entrariam em contato com os trabalhadores humanitários locais sobre parentes perto de Bagmut, e seus endereços seriam repassados ​​a voluntários que se dirigiriam à zona de conflito para evacuá-los, muitas vezes em veículos doados ou financiados pela multidão. Viagens são imprevisíveis, Sr. Rybak disse que às vezes os endereços estão vazios ou os moradores resistem a se mudar.

Depois da guerra, os homens tinham planos. Senhor. Barry tinha um parceiro com quem queria se casar, o Sr. Rybak lembrou, e o Sr. Bagshaw queria continuar sua carreira científica.

“Eles queriam viver”, disse ele.

