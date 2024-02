A fertilização in vitro do Alabama é um prêmio político para os democratas que governam, uma dor de cabeça para os republicanos

Por Phil McCausland e Francesca Gillet

fonte da imagem, Boas fotos legenda da imagem, Nikki Haley recuou ligeiramente em seu apoio à decisão do Alabama

A decisão de um tribunal do Alabama de que os embriões congelados criados através de tratamentos de fertilidade são crianças deu aos democratas uma oportunidade em ano eleitoral – uma dor de cabeça política para os republicanos.

O partido do presidente dos EUA, Joe Biden, já está a fazer campanha sobre a polémica, chamando a votação de Novembro de uma luta pelos direitos reprodutivos.

Para os republicanos, a disputa pode ser um revés nos seus planos cuidadosamente elaborados para reconquistar as mulheres suburbanas e influenciar os eleitores.

Pelo menos três clínicas de fertilidade no Alabama suspenderam a fertilização in vitro (FIV) desde a decisão da semana passada.

Todos os juízes republicanos concluíram que os embriões congelados criados através da fertilização in vitro são considerados crianças segundo a lei estadual.

Embora a decisão não proíba ou restrinja a fertilização in vitro, muitos prestadores de serviços médicos no estado citaram temores de repercussões legais pela suspensão dos serviços de fertilidade nos últimos dias.

O presidente Biden tentou na quinta-feira culpar seu antecessor e rival republicano nas eleições deste ano, Donald Trump, pela decisão.

Biden X, numa publicação anterior no Twitter, disse que a decisão do Alabama só foi possível devido a uma decisão de 2022 do Supremo Tribunal dos EUA – que incluiu três nomeados por Trump – para anular o direito ao aborto.

Embora muitos conservadores tenham comemorado a decisão Roe v Wade, foi um comparecimento eleitoral para os democratas e um pesadelo de mensagens para os republicanos.

fonte da imagem, Boas fotos legenda da imagem, Joe Biden chamou a decisão do Alabama de “atroz”.

O partido de Biden espera que as consequências da fertilização in vitro no Extremo Sul energizem a sua base eleitoral na questão do aborto.

Os democratas já estão a retratar o caso do Alabama como um sinal de novos ataques aos direitos das mulheres se os seus rivais avançarem nas próximas eleições gerais.

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, acusou os republicanos de hipocrisia durante sua turnê “Luta pela liberdade reprodutiva” em Grand Rapids, Michigan, na quinta-feira.

“Por um lado, os proponentes dizem que um indivíduo não tem o direito de interromper uma gravidez indesejada e, por outro lado, um indivíduo não tem o direito de constituir família”, disse ele ao público.

Quarenta e dois por cento dos americanos usaram tratamento de fertilização in vitro ou conhecem alguém que o fez, de acordo com uma pesquisa da Pew no ano passado. Essa percentagem aumenta com o aumento do rendimento – 45% entre os americanos de rendimento médio e 59% entre os americanos de rendimento elevado.

É mais provável que essas pessoas sejam americanos brancos que votam nos republicanos, e muitos esperam trazer Trump de volta ao palco político depois de perder o seu apoio em 2020.

fonte da imagem, Boas fotos legenda da imagem, Os democratas até agora permaneceram em silêncio sobre a decisão

A controvérsia da fertilização in vitro poderia inviabilizar esse esforço.

Shauna Katarian, professora de ciências políticas na Universidade de Syracuse, disse: “Em outras palavras, restringir a fertilização in vitro seria impopular entre os eleitores conservadores e até mesmo republicanos e uma posição extrema não compartilhada pela maioria dos americanos”.

Até agora, Trump permaneceu em silêncio sobre o assunto. Outros governantes republicanos evitaram totalmente a questão ou mantiveram-se neutros, distanciando-se de alguns conservadores de linha dura que apoiam a restrição do acesso a tratamentos de fertilidade e contracepção.

O governador de New Hampshire, Chris Sununu, um republicano moderado, chamou o regime do Alabama de “terrível” quando discursou na Cúpula de Governadores Políticos na quinta-feira.

O senador Tim Scott, da Carolina do Sul, companheiro de chapa de Trump, disse que não havia “lido a questão” quando pressionado por repórteres na quinta-feira.

Nikki Haley, a última rival de Trump na nomeação republicana para a Casa Branca, foi a primeira a concordar após a decisão do tribunal do Alabama de que “fetos são bebés”.

Ele recuou na quinta-feira, dizendo à CNN que os fetos deveriam ser protegidos, mas o Alabama precisa “voltar e analisar a lei”.

“Não queremos que os tratamentos de fertilidade parem. Não queremos que parem a fertilização in vitro”, disse Haley, que usou tratamentos de fertilidade para ter dois de seus filhos.

Até mesmo os grupos anti-aborto pareciam divididos na quinta-feira na Conferência de Acção Política Conservadora, um dos maiores encontros anuais de eleitores republicanos.

Jessica Andreae, diretora de operações do ProLove Ministries pró-vida, disse à BBC num evento perto de Washington DC que tinha concordado com um tribunal do Alabama que os fetos deveriam ser considerados vida humana, mas era uma questão mais complicada para ela. “.

“Tenho uma amiga que tem dois filhos adoráveis ​​através de tratamentos de fertilidade”, disse ela. “Qualquer vida humana, não importa como seja trazida a este mundo, é uma dádiva.”

A forma como os republicanos conseguirão esse equilíbrio será decisiva nas eleições presidenciais.

