Os países ricos cortam a ajuda aos choques climáticos, mesmo com o aumento dos riscos

Os países em desenvolvimento necessitarão entre 215 mil milhões e 387 mil milhões de dólares anualmente nesta década para se protegerem contra choques climáticos, como tempestades violentas, quebras de colheitas e perda de acesso à água, concluiu o relatório. Isto é 18 vezes mais do que o montante total comprometido pelos países ricos para a adaptação climática até 2021.

Os novos dados surgem poucas semanas antes do início de uma importante cimeira climática das Nações Unidas no Dubai, onde a ajuda aos países em desenvolvimento estará no topo da agenda. Numa cimeira semelhante realizada em Glasgow, há dois anos, os países concordaram em duplicar o seu financiamento para a adaptação climática até 2025, em comparação com os níveis de 2019. Mesmo que os países cumpram esse compromisso, afirma o relatório, isso forneceria apenas uma pequena parte do dinheiro adicional necessário.

Georgia Savvido, investigadora associada do Instituto Ambiental de Estocolmo e uma das autoras do relatório, afirmou: “A ambição realmente precisa de ser aumentada.

A procura de assistência à adaptação aumentou. O relatório observa que, sob as actuais políticas climáticas em todo o mundo, as temperaturas médias globais aumentarão pelo menos 2,4 graus Celsius, ou 4,3 graus Fahrenheit, até ao final deste século. Este valor é muito superior à meta de 1,5°C estabelecida pelos cientistas, além da qual os efeitos do aquecimento seriam catastróficos.

“A atual ação climática é muito má”, afirma o relatório.

Paul Watkiss, outro autor do relatório, afirma que a quantidade de dinheiro que os países em desenvolvimento necessitam para se adaptarem às alterações climáticas aumentou mais de 25 por cento desde 2016, quando as Nações Unidas prepararam uma análise abrangente. Este custo crescente reflecte o aumento do aquecimento global e exige uma melhor compreensão das consequências desse aquecimento e das acções que os países devem tomar para enfrentar essas consequências.