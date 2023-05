Twitter acusa Microsoft de usar dados de forma não autorizada

O Twitter acusa a Microsoft de usar os dados da empresa de mídia social de maneiras não autorizadas e nunca divulgadas.

Alex Spiro, sócio da Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan e advogado do proprietário do Twitter, Elon Musk, enviou uma carta à Microsoft na quinta-feira fazendo alegações que incluíam “potenciais violações de várias cláusulas” do contrato com a Microsoft. Twitter sobre uso de dados.

É a mais recente divergência entre as empresas de tecnologia em um debate crescente sobre quem é o dono dos dados usados ​​para treinar inteligência artificial e software de aprendizado de máquina. O jornal New York Times Relatado pela primeira vez Na carta, havia uma cópia dela Recebido Através da CNBC.

Depois que Musk liderou a compra do Twitter em outubro e se nomeou CEO, a empresa começou a cobrar pelo uso de sua interface de programação de aplicativos (API), que permite aos desenvolvedores incorporar tweets e acessar dados do Twitter em seus softwares e serviços.

A API era anteriormente gratuita para certos pesquisadores, parceiros e desenvolvedores que concordavam com os termos do Twitter. Os aplicativos baseados na API do Twitter incluem Hootsuite, Sprout Social e Sprinklr.

No mês passado, a Microsoft “se recusou a pagar até mesmo um preço com desconto para acesso contínuo às APIs e conteúdo do Twitter”, de acordo com uma carta que Spiro enviou ao CEO da Microsoft, Satya Nadella, e ao conselho da empresa.

Em abril, a Microsoft tinha pelo menos cinco produtos que usavam a API do Twitter, incluindo a nuvem Azure, o mecanismo de busca Bing e as ferramentas de desenvolvimento de aplicativos de código baixo da Power Platform, escreveu Spiro.

O acordo também restringe o uso das interfaces de programação do Twitter. No entanto, para um dos serviços da Microsoft que usa dados do Twitter, Spiro escreveu, “declarando diretamente que as informações da conta permitiriam que seus clientes ‘contornassem os limites de bloqueio'”.

Um porta-voz da Microsoft acusou o recebimento da carta e disse à CNBC que a empresa a analisará e “responderá apropriadamente”.

“Hoje recebemos algumas perguntas de um escritório de advocacia que representa o Twitter sobre o uso anterior da API gratuita do Twitter”, disse o porta-voz em um e-mail. “Estamos ansiosos para continuar nossa parceria de longa data com a empresa.”

Musk criticou abertamente o relacionamento tenso da Microsoft com a OpenAI, desenvolvedora do chatbot ChatGBT. Musk foi um dos primeiros apoiadores da OpenAI, mas a empresa levantou bilhões de dólares da Microsoft, incorporando sua tecnologia de IA em muitos produtos importantes.

“A Microsoft tem uma opinião muito forte, se não o controle direto, da OpenAI neste momento”, disse Musk à CNBC em uma entrevista esta semana. Nadella recentemente desafiou a afirmação de Musk em uma entrevista com Andrew Ross Sorkin, da CNBC, dizendo que a Microsoft tem uma “participação não controladora” na startup.

Spiro não nomeou OpenAI ou mencionou seus aplicativos ChatGPT e DALL-E ou modelos de linguagem maiores na carta. Ele pressionou a Microsoft para obter detalhes sobre “qualquer pool de tokens implementado em aplicativos da Microsoft, o(s) período(s) em que esse pool de tokens ocorreu e o número de tokens agrupados”.

Kasturi e Nadella mais tarde tiveram outras conexões.

No ano passado, Musk procurou Nadella enquanto arrecadava dinheiro para sua compra no Twitter, de acordo com mensagens de texto divulgadas por meio de processos judiciais. Nadella escreveu em um texto para Musk: “Definitivamente acompanhando o feedback da equipe!” Grupos é um aplicativo de bate-papo da Microsoft.

Leia a carta completa do Twitter para a Microsoft aqui.