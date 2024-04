Xcel: Quedas de energia no Colorado provavelmente continuarão na segunda-feira

DENVER (KTVR) – Os cortes de energia podem continuar para cerca de 150.000 clientes em todo o Colorado na segunda-feira, 8 de abril, de acordo com a Xcel Energy.

Ventos perigosamente fortes atingiram a região no sábado e domingo, causando cortes de energia.

No entanto, antes do início dos ventos fortes, a Xcel desligou prematuramente a energia de cerca de 55.000 clientes, principalmente no condado de Boulder, como medida de segurança para evitar incêndios florestais.

Quedas de energia afetam milhares de coloradanos no domingo



Cerca de 100.000 clientes adicionais também foram afetados pelos ventos fortes.

Xcel disse que as equipes da FOX31 estão avaliando os danos e começarão a trabalhar para restaurar a energia depois que o vento cessar na tarde de domingo.

Mais de 600 milhas de linhas fizeram parte do desligamento antecipado, e as equipes tiveram que inspecioná-las visualmente para garantir que estavam seguras antes que a energia fosse restaurada.

Xcel disse à FOX31 que devido ao número de clientes sem energia, o processo de restauração levará tempo e poderá se estender até segunda-feira ou mais.

A partir das 10h, a Xcel relatou 961 interrupções afetando 149.492 clientes.

Dados: Ventos fortes varreram o Colorado neste fim de semana



Mais de 62.000 clientes no condado de Jefferson foram afetados.

Lakewood, Denver e Boulder sofreram interrupções significativas, com mais de 15.000 clientes afetados em cada cidade.

FOX31 tem uma lista completa de interrupções aqui.

Os clientes podem verificar Locais específicos afetados por interrupções Usando o diagrama de interrupção do Xcel.