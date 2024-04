Um grande número de proprietários considera as taxas de hipoteca boas demais para deixar passar

Para mostrar como chegámos aqui, consideremos a distribuição das taxas detidas por todos os proprietários americanos com hipotecas de taxa fixa.

No final da década de 1990 e início da década de 2000, início do período abrangido pela análise FHFA, a maioria dos proprietários tinha taxas entre 7 e 9 por cento. As taxas caíram com a recessão pontocom e a saída da Grande Recessão. Muitos proprietários também refinanciaram ao longo do caminho.

Depois, no início da pandemia, as taxas caíram para mínimos históricos, com muitas famílias a conseguirem pechinchas inferiores a 3%.