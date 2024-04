Presidente de Israel diz que ataque com mísseis do Irã será retaliado

JERUSALÉM (AP) – Israel responderá ao ataque com mísseis do Irã no fim de semana, disse o chefe militar de Israel na segunda-feira, mas não especificou imediatamente quando ou como.

O tenente-general Herzi Halevi disse que Israel ainda está considerando suas ações, mas acrescentou que o ataque de mísseis iranianos e drones de ataque seria “retaliado”. Halevi falou enquanto visitava a base aérea de Nevadim, que, segundo Israel, sofreu danos leves em um ataque iraniano.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se reúne com altos funcionários para discutir uma possível resposta Ataque do Irã Inclui centenas de drones, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro.

Os líderes mundiais exortam Israel a não retaliar.

O ataque iraniano de sábado foi a primeira vez que o Irão lançou um ataque militar direto contra Israel, apesar de décadas de inimizade que remontam à revolução islâmica de 1979 no país. O ataque ocorre menos de duas semanas depois de um suposto ataque israelense na Síria Matou dois generais iranianos No edifício da Embaixada do Irã.

Os militares israelitas afirmam ter interceptado 99% dos drones e mísseis lançados pelo Irão, com a ajuda de outros países, incluindo os EUA, Grã-Bretanha e França. Apesar das interceptações, o Irã declarou o ataque um sucesso.

Em Washington, John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, recusou-se a dizer se os EUA foram ou seriam informados de quaisquer planos de resposta israelitas. “Vamos deixar os israelenses falarem”, disse ele aos repórteres na segunda-feira.

“Não estamos envolvidos no processo de tomada de decisão sobre uma resposta potencial”, disse Kirby.

Israel e o Irão têm estado em rota de colisão durante os seis meses de Israel A guerra contra os militantes do Hamas Na Faixa de Gaza. A guerra eclodiu depois de dois grupos militantes, o Hamas e a Jihad Islâmica, apoiados pelo Irão, terem levado a cabo um devastador ataque transfronteiriço em Israel, em 7 de Outubro, que matou 1.200 pessoas e raptou outras 250.