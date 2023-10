Um eclipse solar está prestes a lançar uma sombra sobre o estado

Um eclipse solar total deve cobrir a Carolina do Sul, Carolina do Norte e Geórgia na próxima semana Atualizado: 23h18 EDT, 6 de outubro de 2023

Liguem seus observadores solares – o primeiro de dois eclipses solares visíveis nos próximos sete meses será na próxima semana, e o norte do estado estará aproveitando parte dele. O caminho anual do eclipse solar total começa em Oregon no sábado, 14 de outubro, nos Estados Unidos. 9h13 PDT e termina às 12h03 CDT no Texas. De acordo com o site Great American Eclipse, "Se você pudesse projetar um caminho de eclipse que maximizasse o número de parques nacionais em seu caminho, seria isso". "Haverá uma sombra total sobre o Parque Nacional Crater Lake, o Parque Nacional Great Basin e outros na área de Four Corners", diz o site. Um eclipse solar parcial também será visível em outras partes dos Estados Unidos. Carolinas e Geórgia. Acima, o eclipse bloqueará 45% do Sol. O evento celestial começará às 11h47, com eclipse máximo às 13h14, e aqui está o último eclipse total às 14h44. Como em 21 de agosto de 2017 no Clemson's Bowman Field. Os tempos de visualização em toda a nossa área de visualização variam de alguns segundos a um minuto. Lembre-se de usar óculos para eclipse solar ou óculos de segurança se você planeja ver o eclipse. Leia sobre quais óculos usar aqui. O próximo eclipse solar total ocorrerá em partes dos Estados Unidos em 8 de abril de 2024. O caminho da totalidade se estenderá do Texas a Indiana, atravessando o rio Mississippi e chegando a Nova York no próximo ano. Depois de cruzar o Maine, os EUA O norte do estado não está no caminho da totalidade, mas ainda verá um eclipse parcial de 85% em 8 de abril. A sombra do eclipse começa às 13h50 e termina às 15h09, com um máximo de 70% da sombra do eclipse às 16h. :24 pm Bem, o próximo eclipse total do céu no norte do estado não acontecerá até 30 de março de 2052. Esta é a aparência do último eclipse total de 2017.