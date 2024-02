Trump menciona Navalny… mas é isso

O presidente Joe Biden e o principal oponente de Trump na corrida presidencial de 2024, Nikki Haley, culparam diretamente o presidente russo Vladimir Putin pela morte de Navalny. Apontando no fim de semana como Trump permaneceu em silêncio sobre a morte de Navalny, Haley pediu ao ex-presidente que “respondesse se acha que Putin foi responsável por Navalny”.

“Estou surpreso com o quão fraco ele é quando se trata de Putin, porque ele ainda não disse nada sobre a morte de Navalny”, disse Haley no programa “Fox and Friends” na segunda-feira.

“Ele ainda não disse nada sobre a apreensão de bens russos e sobre permitir que esse dinheiro vá para a Ucrânia. Por que vocês não querem apreender esses bens? Está no Congresso e ele tem que pedir isso. Ele não está falando sobre nada. Tudo o que ele faz é falar sobre seus processos judiciais dia e noite.

Trump sempre falou com carinho de Putin.

Ele a chamou de “maravilhosamente inteligente”. E em 2018, ele apoiou publicamente Putin, em vez da comunidade de inteligência dos EUA, ao discutir a intromissão nas eleições de 2016. “Na verdade, o presidente Putin da Rússia me deu um grande elogio”, disse Trump a seus apoiadores em um comício na semana passada, referindo-se ao desejo de Putin de outro cargo de Biden.