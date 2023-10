Terremoto no Afeganistão: terremoto de magnitude 6,3 mata 15 e fere 78

Pelo menos 15 pessoas morreram e 78 ficaram feridas num terremoto no oeste do Afeganistão, disseram autoridades.

“Estávamos em nosso escritório e de repente o prédio tremeu. O reboco das paredes começou a cair, as paredes ficaram rachadas, algumas paredes e partes do prédio desabaram.” O residente de Herat, Bashir Ahmed, disse à agência de notícias AFP.

“Não consigo entrar em contato com minha família, as conexões de rede caíram. Estou muito preocupado e assustado, foi assustador”, acrescentou.

Herat está localizada a 120 km a leste da fronteira com o Irã e é considerada a capital cultural do Afeganistão. De acordo com dados do Banco Mundial de 2019, a província abriga cerca de 1,9 milhão de pessoas.