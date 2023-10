Kevin McCarthy está considerando deixar o Congresso antes do fim de seu mandato

WASHINGTON – O deputado Kevin McCarthy, republicano da Califórnia, que foi destituído do cargo de presidente da Câmara esta semana, está considerando deixar o Congresso antes do término de seu mandato.

“Nenhuma decisão foi tomada”, disse uma pessoa familiarizada com as discussões à NBC News na sexta-feira.

Política Relatado pela primeira vez McCarthy está pensando em renunciar.

McCarthy foi destituído do cargo de presidente da Câmara por 216 votos a 210 na terça-feira, com os democratas frustrados por sua liderança ao votar para destituí-lo junto com oito conservadores.

Horas depois da votação, McCarthy anunciou durante uma entrevista coletiva que não buscaria a reeleição para o cargo mais importante da Câmara. Questionado se planeja concorrer ao Congresso, McCarthy disse: “Estou analisando isso”.

Uma segunda pessoa próxima de McCarthy, que não falou diretamente com ele, mas é próxima de seu círculo íntimo, disse: “Seu pensamento é um pouco instável”.

“Acho que ele está considerando uma série de opções. O que isso significa para o seu futuro? Ele disse em seus comentários – ele quer ajudar a manter a maioria dos membros em seus assentos. Como ele faz isso e de que ponto de vista as decisões devem ser tomadas? ser feito”, disse a pessoa.

McCarthy não seria o primeiro ex-presidente da Câmara a deixar o Congresso antes do final do seu mandato. O então presidente da Câmara, John Boehner, republicano de Ohio, deixou o Congresso antes do final do seu mandato, depois de anunciar repentinamente a sua decisão de renunciar em setembro de 2015.

McCarthy, 58 anos, atua como líder do Partido Republicano na Câmara desde 2009 e atua no Congresso desde 2007. Ele representa o 20º Distrito Congressional da Califórnia, que abrange o Vale Central do estado.

Ele assumiu como presidente da Câmara em janeiro, após um esforço inicialmente tumultuado na convenção do Partido Republicano para elegê-lo, e durou nove meses no cargo. McCarthy atua como o principal líder republicano desde 2019, após a renúncia do deputado Paul Ryan, R-Wis. Antes de vir para Washington, ele foi membro da Assembleia Legislativa do Estado da Califórnia.

A ideia de que McCarthy poderia deixar o Capitólio antes do término de seu mandato, no início de 2025, surge dias antes de os republicanos da Câmara realizarem um fórum a portas fechadas para candidatos a presidente da Câmara, na terça-feira. Na quarta-feira, eles devem realizar uma eleição interna dentro da convenção do Partido Republicano na Câmara antes que a eleição passe para o plenário da Câmara para votação oficial.

Na tarde de sexta-feira, o líder da maioria na Câmara, Steve Scalise, R-La., e o presidente do Comitê Judiciário da Câmara, Rep. Jim Jordan abriu as propostas oficiais para presidente da Câmara.

A Jordânia recebeu até agora mais apoio público do que Scalise e a Jordânia recebeu o endosso do ex-presidente Donald Trump na quinta-feira. O deputado Kevin Hearn, republicano de Oklahoma, presidente do Grupo de Estudos Republicano, também está discutindo entrar na corrida pelas doações.