Presidente mexicano critica críticos após furacão mortal: ‘Eles circulam como abutres’

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, atacou seus críticos depois que o furacão Otis atingiu a costa do Pacífico do México na semana passada como uma tempestade de categoria 5.

Obrador mirou naqueles que afirmavam estar exagerando a devastação causada pelo furacão, dizendo que estavam divulgando informações falsas. A tempestade já matou três dezenas de pessoas, destruiu casas e outras estruturas e inundou as cidades de Acapulco e Guerrero na semana passada.

“Eles estão circulando como abutres, não se importam com a dor das pessoas, querem nos machucar porque deve ter havido muitas mortes”, disse ele. Mensagem de vídeo No X, antigo Twitter, o anúncio foi feito no sábado.

Otis pegou o México e os meteorologistas de surpresa depois de se transformar em uma tempestade de categoria 5 de terça à noite e quarta-feira da semana passada, com ventos sustentados de 165 mph. Foi inicialmente previsto que atingiria a costa como uma tempestade tropical, mas em vez disso tornou-se a tempestade mais forte no Pacífico oriental, de acordo com a Associated Press (AP).

Obrador sugeriu mais tarde que alguns críticos deturparam o número de mortos em sua mensagem de vídeo de 24 minutos, dizendo que a ministra da Defesa, Rosa Isela Rodriguez, estava fornecendo números atualizados de mortos “sem mentir”.

Até sábado, 39 pessoas haviam morrido, disse Rodriguez, observando que a causa da morte foi “asfixia por afogamento”. O número de mortos pode continuar a aumentar nos próximos dois dias, à medida que os socorristas continuam a procurar vítimas e sobreviventes nos cursos de água.

Como a tempestade pegou muitos de surpresa, muitas pessoas embarcaram em barcos no que se esperava ser uma tempestade tropical. O governo disse no sábado que pelo menos 10 pessoas estavam desaparecidas.