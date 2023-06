ULA testa o primeiro foguete Vulcan em Cabo Canaveral – agora viagem espacial

Revisite nossa cobertura ao vivo da Estação da Força Espacial Cap Canaveral de Prontidão de Voo para o primeiro foguete Vulcan Centaur da United Launch Alliance. Siga-nos Twitter.

SFN ao vivo 

O primeiro foguete Vulcan Centaur da United Launch Alliance completou um teste crítico de disparo de seus motores BE-4 construídos pela Blue Origin na noite de quarta-feira, eliminando um dos dois obstáculos técnicos restantes antes que o lançador seja liberado para sua viagem inaugural ainda este ano.

Os dois motores BE-4 do foguete Vulcan foram acionados às 21h05 EDT de quarta-feira (0105 UTC de quinta-feira) e queimaram por cerca de seis segundos, gerando quase um milhão de libras de empuxo. 41.

“Este é um grande marco”, disse Mark Peller, vice-presidente da ULA para o programa de foguetes Vulcan. “É o mais próximo possível do lançamento de um foguete sem realmente lançar o foguete, então todos os elementos aéreos, os sistemas terrestres, tudo vem junto, um teste totalmente integrado com tudo o que fazemos em um dia normal. O lançamento, incluindo realmente iniciar o motor principal, está prestes a liberar o foguete.”

Beller chamou o disparo de prontidão de vôo do primeiro foguete Vulcan Centaur de “nosso último grande marco no caminho para o lançamento”.

A equipe de lançamento da ULA carregou propulsores de metano, hidrogênio líquido e oxigênio líquido no primeiro estágio do Vulcan e no estágio superior do Centaur na tarde de quarta-feira, depois pausou a contagem regressiva por várias horas para permitir que os engenheiros avaliassem se um raio perto da plataforma de lançamento afetou algum sistema crítico . .

Após uma pesquisa final de prontidão pela equipe de lançamento, a contagem regressiva recomeçou de uma posição embutida de T-menos 7 minutos e o foguete Vulcan Centaur mudou para energia interna e tanques de propelente para pressão de vôo antes que as válvulas fossem abertas para admitir metano e metano. O oxigênio líquido flui para as câmaras de propulsão do motor BE-4.

A linha de partida para os motores duplos começou em T-menos 5 segundos. Os motores dispararam com cerca de 60% de potência por dois segundos, então o computador de vôo do foguete ordenou que os BE-4 acelerassem antes de desligar os motores. O disparo de teste enviou uma nuvem de pólvora ejetada da trincheira de chamas leste na plataforma 41.

“Fluxo nominal!” twittou Tory Bruno, executivo-chefe da ULA.

Os dois motores BE-4 do foguete Vulcan são construídos pela Blue Origin, empresa fundada pelo bilionário Jeff Bezos. A Blue Origin planeja usar um conjunto de sete motores BE-4 em seu próprio foguete New Glenn, ainda em fase inicial de desenvolvimento.

Bezos twittou na noite de quarta-feira: “Não há nada mais doce em foguetes do que a palavra Bezos. “Tori, parabéns a você e toda a equipe!”

Os técnicos da ULA lançam o foguete Vulcan Centaur de seu hangar vertical 41 em preparação para um lançamento de teste na terça-feira na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

O disparo de prontidão de voo é o culminar de uma série de testes e ensaios de contagem regressiva para se preparar para o primeiro voo de teste do Vulcan em Cabo Canaveral. Mais recentemente, a equipe de lançamento da ULA carregou propulsores de metano, hidrogênio líquido e oxigênio líquido no propulsor Vulcan e em seu estágio superior Centaur durante um teste de reabastecimento em 12 de maio.

A ULA moveu o foguete Vulcan Centaur de volta para a Instalação de Integração Vertical após o teste de tanque de 12 de maio para fazer “ajustes” no veículo. De acordo com Tory Bruno, CEO da ULA, isso inclui ajustar o sistema com a pressão hidráulica do solo, alterar a taxa de cobertura para oxigênio líquido e alterar a purga e o fluxo de gás frio para as ignições do motor BE-4.

Com essas modificações concluídas, as equipes de solo planejaram realizar um disparo de prontidão de vôo em 25 de maio, mas a ULA adiou o disparo de teste depois de descobrir um problema com o sistema de ignição do motor BE-4. Antes da ULA rolar o lançador Vulcan de volta para 41 na terça-feira, isso levou o foguete a retornar ao hangar para reparos.

A ULA diz que instalou instrumentos adicionais no foguete para monitorar o desempenho dos motores durante o disparo de prontidão de vôo. Os engenheiros passarão as próximas semanas analisando os dados dos disparos de teste para garantir que tudo esteja funcionando conforme o planejado.

Mas o cronograma de lançamento do primeiro voo Vulcan Centaur permanece incerto.

A ULA informa que o trabalho está mais de 98% concluído com o programa de qualificação do foguete Vulcan, com trabalho inacabado relacionado ao teste final de solo do estágio superior Centaur do foguete Vulcan. Uma explosão de hidrogênio em março prejudicou o teste estrutural do estágio superior do Centaur de Vulcan no Marshall Space Flight Center da NASA em Huntsville, Alabama.

A explosão danificou a estação de teste e um artigo de teste do estágio superior do Centaur. O foguete Vulcan usa um modelo maior e melhorado do estágio superior Centaur que atualmente voa no foguete Atlas 5 da ULA.

Se os engenheiros determinarem que nenhuma alteração no estágio superior do Centaur é necessária no primeiro foguete Vulcan, o voo de teste decolará neste verão. Em comentários no mês passado, Bruno disse que pode ser adiado até o final deste ano se forem necessárias medidas corretivas no centro.

“Aguardando a revisão dos dados e os resultados da investigação, desenvolveremos um plano para começar”, disse a ULA em um comunicado na noite de quarta-feira. “O teste é parte integrante do nosso programa de desenvolvimento de veículos de lançamento e voaremos quando acreditarmos que é seguro”.

A ULA é uma joint venture 50-50 entre a Lockheed Martin e a Boeing que fundiram seus programas de foguetes Atlas e Delta em 2006. O foguete Vulcan voará em várias configurações, com diferentes números de propulsores de foguete sólidos e diferentes tamanhos de carenagem disponíveis. Em cada aeronave, dependendo dos requisitos da missão.

O foguete Vulcan para o primeiro voo de teste do programa tem uma pintura colorida com uma chama vermelha brilhante estampada na lateral do primeiro estágio de 5,4 metros de comprimento. Para testes de tanques e disparos de prontidão de vôo, o foguete Vulcan não foi equipado com propulsores de foguetes sólidos ou carenagens de carga útil. Nessa configuração, o veículo tem cerca de 50,7 metros de altura.

Com o lançamento de teste concluído, a ULA planejou drenar os tanques de propelente do foguete e devolver o Vulcan Centaur ao seu hangar para inspeção. Os técnicos devem reparar ou substituir os cobertores térmicos em torno dos motores que podem ter sido chamuscados pelo disparo de teste. A ULA substituirá os ignitores descartáveis ​​nos motores BE-4 antes de avançar com os produtos finais de lançamento.

O voo inaugural do foguete Vulcan será o primeiro a usar os novos motores BE-4 movidos a metano da Blue Origin. Em velocidade máxima, cada motor BE-4 pode gerar cerca de 550.000 libras de empuxo. Com dois, zero, dois, quatro ou seis propulsores de foguetes sólidos, cada estágio principal do Vulcan adiciona impulso durante os primeiros dois minutos de vôo.

As equipes terrestres instalarão dois propulsores de combustível sólido construídos pela Northrop Grumman e um escudo de carga útil da Beyond Gravity, anteriormente conhecido como Rook Space.

O estágio superior Centaur do foguete Vulcan, chamado Centaur 5, foi atualizado para os estágios superiores atualmente voando no foguete Atlas 5 da ULA. Com dois motores Aerojet Rockettine RL10, o Centaur 5 tem um diâmetro maior para acomodar tanques criogênicos maiores de propelente de hidrogênio e oxigênio. Um Centauro voando em um foguete Atlas 5 geralmente voa com um único motor.

Assim que todas as estruturas do foguete Vulcan estiverem operacionais, o novo foguete substituirá completamente e aumentará a capacidade de elevação atualmente fornecida por todos os foguetes da ULA. Uma variante de foguete Vulcan maior com um único estágio central e motores de estágio superior aprimorados que começará a voar nos próximos anos terá uma capacidade de elevação de carga útil maior do que o Delta 4-Heavy da ULA, que consiste em três propulsores de primeiro estágio movidos a combustível líquido ligados entre si . .

O Vulcan Centaur com motores de estágio superior atualizados será capaz de transportar até 60.000 libras (27,2 toneladas métricas) para a órbita baixa da Terra.

Eventualmente, a ULA planeja reutilizar os motores BE-4 dos lançamentos Vulcan, mas não todo o primeiro estágio.

A ULA lançou o foguete Vulcan em 2015 e, em seguida, teve como alvo o primeiro lançamento do novo veículo em 2019. A empresa selecionou o motor BE-4 da Blue Origin para o sistema de propulsão do primeiro estágio em 2018. Naquela época, a ULA pretendia lançar o primeiro teste Vulcan. Voo em 2020.

Mas atrasos, principalmente devido a problemas encontrados na produção e teste do motor BE-4, forçaram o primeiro voo de teste do Vulcan a atrasar vários anos. Bruno disse no início deste mês que a Blue Origin e a ULA concluíram os testes finais de qualificação do motor BE-4 antes do primeiro lançamento do Vulcan, eliminando um obstáculo que ameaçava atrasar a estreia do Vulcan no início deste ano.

Em seu voo inaugural, o foguete Vulcan lançará um módulo lunar comercial desenvolvido pela Astrobotic, que tentará entregar experimentos da NASA e cargas úteis de demonstração de tecnologia para a superfície lunar. O módulo de pouso astrobótico, chamado Peregrine, faz parte do programa Commercial Lunar Payload Services da NASA, que compra viagens para a lua para cargas úteis da agência a bordo de espaçonaves de propriedade comercial.

Dois protótipos de satélites para a rede de banda larga Khyber da Amazon também estarão no primeiro lançamento do Vulcan.

O foguete Vulcan da ULA foi selecionado pela Força Espacial dos EUA para lançar os grandes satélites de segurança nacional dos militares pelos próximos cinco anos. Os militares exigem dois “voos de certificação” antes que o foguete Vulcan seja aprovado para missões de lançamento de defesa nacional.

Um segundo voo de teste Vulcan começará no início de 2024 com a espaçonave Dream Chaser da Sierra Space, a nova nave de reabastecimento para a Estação Espacial Internacional. Ele será seguido pelo primeiro lançamento do Vulcan com uma carga militar de segurança nacional.

E-mail do autor.

Siga Stephen Clarke no Twitter: @Stephen Clark1.