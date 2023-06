‘Posso sentir o gosto do ar’: fumaça de incêndio florestal canadense espalha névoa perigosa em casa e nos EUA

NOVA YORK (AP) – Fumaça de incêndios florestais no Canadá se espalhou pela costa leste e meio-oeste dos EUA Na quarta-feira, as capitais dos dois países estavam envoltas em uma névoa insalubre, suspendendo voos nos principais aeroportos e levando as pessoas a pescar máscaras da era pandêmica.

Autoridades canadenses pediram assistência adicional a outros países Já 20.000 pessoas foram deslocadas enquanto lutam contra mais de 400 incêndios em todo o país, com a qualidade do ar poluindo níveis perigosos nos EUA e se espalhando pelo centro de Nova York e nordeste da Pensilvânia. O ar insalubre se espalhou até a Carolina do Norte e Indiana, afetando milhões de pessoas.

“Posso sentir o gosto do ar”, disse o Dr. Ken Strump em um post no Facebook de Syracuse, Nova York, coberto por um dente de âmbar. A fumaça, ele disse mais tarde ao telefone, até o deixou um pouco tonto.

Em Baltimore, Debbie Funk veste uma máscara cirúrgica azul enquanto ela e seu marido, Jack Hughes, fazem sua caminhada diária ao redor de Fort McHenry, um monumento nacional com vista para o rio Patapsco. O vento pairava forte sobre a água, obscurecendo o horizonte, enquanto os navios à distância avançavam lentamente pela névoa.

“Saí esta manhã e parecia uma fumaça”, disse Funk. Ele disse que o casal planejava ficar até tarde na quarta-feira depois que as autoridades insistiram.

As autoridades canadenses dizem que esta será a pior temporada de incêndios florestais do país. Começou em um terreno mais seco do que o normal e acelerou muito rapidamente, esgotando os recursos de combate a incêndios em todo o país, disseram autoridades ambientais e de incêndio.

A fumaça dos incêndios florestais em várias partes do país está chegando aos Estados Unidos desde o mês passado, mas se intensificou recentemente em Quebec, onde cerca de 100 pessoas estavam fora de controle na quarta-feira.

“A fumaça era louca”, disse Zachary Kamel, 36, em Montreal na terça-feira. “Tive que fechar minha janela porque o ar fresco cheirava a fogo.”

O primeiro-ministro de Quebec, François Legault, disse que a província atualmente tem capacidade para combater cerca de 40 incêndios – e os reforços regulares de outras províncias foram sobrecarregados pelos surtos na Nova Escócia. e em outros lugares.

Mais de 950 bombeiros e outros funcionários já chegaram dos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul, e mais chegarão em breve, disse a porta-voz do Centro de Incêndio Florestal Interagencial do Canadá, Jennifer Kamau.

Em Washington, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o presidente Joe Biden enviou mais de 600 bombeiros e equipamentos para o Canadá. Ele disse que seu governo entrou em contato com alguns governadores dos EUA e autoridades locais sobre o fornecimento de ajuda.

A maior cidade no norte de Quebec – Chibougamau, população de cerca de 7.500 habitantes – foi evacuada na terça-feira, e cerca de 4.000 residentes da cidade de Misticini, no norte de Cree, podem ter que evacuar na quarta-feira, disse Legault.

O leste de Quebec teve um pouco de chuva na quarta-feira, mas o meteorologista do Environment Canada, Simon Legault, disse que chuvas significativas não são esperadas por vários dias em partes remotas do centro de Quebec, onde os incêndios florestais são mais prevalentes.

Zach Taylor, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, disse que o padrão climático atual no centro e leste dos EUA é essencialmente uma poluição atmosférica. Ele observou que alguma chuva no Nordeste e Meio-Atlântico neste fim de semana ou no início da próxima semana ajudará a aliviar parte do vento, embora a contenção ou extinção dos incêndios provavelmente resulte em um alívio mais completo.

Do outro lado da fronteira, a governadora de Nova York, Cathy Hochul, alertou o público para “se preparar para isso a longo prazo”. O prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, disse aos moradores da cidade mais populosa da América para limitar as atividades ao ar livre e os funcionários dos parques fecharam as praias quando a fumaça se dissipou.

A Federal Aviation Administration suspendeu alguns voos para o Aeroporto LaGuardia e retardou os voos para Newark Liberty e Filadélfia porque a fumaça limitava a visibilidade. Também contribuiu para atrasos no Aeroporto Internacional de Dulles, nos arredores de Washington.

A fumaça afetou até mesmo a Broadway, onde a estrela de “Killing Eve” Jodie Comer deixou a matinê após 10 minutos com dificuldade para respirar; O show foi retomado com um substituto, disseram os promotores do show.

Escolas em muitos estados cancelaram esportes e outras atividades ao ar livre, mudando o recesso para dentro. As corridas de cavalos ao vivo nas quartas e quintas-feiras no Delaware Park em Wilmington foram canceladas. Os organizadores do Global Running Day, um 5K virtual, aconselharam os participantes a ajustar seus planos de acordo com a qualidade do ar.

Nova Jersey fechou escritórios do governo mais cedo e algumas manifestações políticas foram transferidas para dentro de casa ou adiadas em lugares de Manhattan a Harrisburg, Pensilvânia. Escritores marcantes de Hollywood fizeram piquete na área metropolitana de Nova York.

Sentada em um parque do Brooklyn usando uma máscara preta, a babá Meagan Popp disse que ficou surpresa com a intensidade do vento.

“A garota estava tossindo e eu estava tendo problemas para respirar enquanto andava, então estamos procurando entrar em algum lugar em breve”, disse Bob.

A fumaça exacerbou os problemas de saúde de pessoas como Vicky Burnett, 67, que tem crises graves de asma e bronquite.

Depois de passear com seus cachorros na manhã de quarta-feira em Farmington Hills, Michigan, Burnett disse: “Entrei e comecei a tossir e pulei na cama”.

No entanto, ele insistiu que se preocupa não apenas consigo mesmo, mas também com os canadenses.

“É lamentável e tenho alguns problemas com isso, mas eles precisam de ajuda”, disse ele.

Gillis relata de Toronto. repórteres da Associated Press Randall Chase, Dover, Delaware; Michael Hill em Albany, Nova York; David Koenig em Dallas; Amir Madani em Washington; Brooke Schultz em Mechanicsburg, Pensilvânia; Mark Scolforo em Harrisburg, Pensilvânia; Leah Skeen em Baltimore; Carolyn Thompson em Buffalo, Nova York; Ron Todd na Filadélfia; Corey Williams em West Bloomfield, Michigan; e Mark Kennedy, Jake Offenharts, Karen Matthews e Julie Walker em Nova York.

Esta história corrigiu as informações sobre a previsão de chuva em Quebec para o meteorologista Simon Legault, do Environment Canada, com sede em Montreal, e não para o primeiro-ministro de Quebec, François Legault.