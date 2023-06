Zona do euro entra em recessão após reformas na Alemanha e Irlanda

O PIB de 20 países da zona do euro no primeiro e quarto trimestres de 2022 caiu para -0,1%

Números do primeiro trimestre da Alemanha e Irlanda revisados ​​abaixo

Crescimento do emprego sobe para 0,6% no 1º trimestre

BRUXELAS, 8 Jun (Reuters) – A economia da zona do euro esteve em recessão técnica nos primeiros três meses de 2023, mostraram dados da agência europeia de estatísticas Eurostat nesta quinta-feira, após revisões para baixo do crescimento no primeiro e último trimestres. 2022.

O Produto Interno Bruto (PIB) das 20 nações da zona do euro caiu 0,1% no primeiro trimestre em comparação com o quarto trimestre de 2022 e aumentou 1,0% em relação ao ano anterior, informou a Eurostat em relatório.

Economistas consultados pela Reuters previam uma expansão média de zero e 1,2%, em comparação com estimativas rápidas de crescimento de 0,1% e 1,3% publicadas em 16 de maio.

A revisão deveu-se principalmente a uma segunda estimativa do escritório de estatísticas da Alemanha, que mostrou que a maior economia da zona do euro estava em recessão já em 2023.

A contracção da economia irlandesa alargou-se para 4,6% face a uma estimativa inicial de 2,7%, embora esta negativa se deva ao impacto das grandes multinacionais no crescimento.

O valor da zona do euro para o quarto trimestre de 2022 também foi reduzido para -0,1% de uma leitura anterior de zero.

Esperava-se uma recessão no final do ano passado, à medida que a zona do euro lutava com preços mais altos de energia e alimentos e um boom de gastos pós-pandemia diminuía, mas estimativas iniciais diziam que a região evitou isso.

The Capital Economist disse que as perspectivas para a economia da zona do euro são sombrias e outra contração pode ocorrer no segundo trimestre devido ao impacto de taxas de juros mais altas.

A S&P Global Market Intelligence prevê uma recuperação no segundo trimestre liderada pelo setor de serviços, seguida por uma desaceleração e risco de uma nova recessão no final de 2023 ou início de 2024, à medida que as condições financeiras apertadas se estabelecem.

Junto com Alemanha e Irlanda, o PIB também caiu no trimestre na Grécia, Lituânia, Malta e Holanda.

O Eurostat disse que os gastos das famílias acrescentaram 0,1 ponto percentual ao PIB trimestral, os gastos públicos 0,3 ponto e as variações de estoques 0,4 ponto. A formação bruta de capital fixo somou 0,1 ponto e o comércio líquido mais 0,7 ponto, devido à queda das importações.

Por outro lado, o crescimento do emprego acelerou no início de 2023, subindo para 0,6% no primeiro trimestre, de 0,3% no quarto trimestre de 2022, de acordo com estimativas anteriores. Isso representa um aumento de 1,6% ao ano.

Em uma base trimestral, o emprego cresceu em todos os países, exceto Grécia, Lituânia e Eslováquia.

