Ucrânia: Zelenskyy busca mais sanções e revida

KYIV, Ucrânia (AP) – Os combates eclodiram na Ucrânia depois de marcar o aniversário. Invasão da Rússia Autoridades ucranianas anunciaram no sábado dezenas de novos ataques russos e ataques a cidades no leste e no sul.

Depois de um Memorial Day tranquilo e negativo Na sexta-feira e em uma maratona de coletiva de imprensa, o desafiador presidente da Ucrânia seguiu um dia depois com novas postagens de vídeo nas quais declarava que “a Rússia deve ser derrotada na Ucrânia” e argumentava que suas forças poderiam ser derrotadas este ano.

Em um tweet separado, o presidente Volodymyr Zelensky Após Reino Unido e EUA mais pressão sobre sanções à Rússia . e a União Europeia Todos anunciaram novas medidas destinadas a cortar ainda mais o financiamento e o apoio a Moscou.

“A pressão sobre o agressor russo deve aumentar”, tuitou Zelenskyy em inglês.

A Ucrânia quer ver “medidas decisivas” contra a empresa nuclear estatal russa Rosatom e a indústria nuclear russa, bem como “mais pressão sobre os militares e os bancos”, disse ele.

Presidente russo Vladimir Putin Ele disse esta semana que Rosatom e seu ministério da defesa deveriam trabalhar para garantir que a Rússia esteja pronta para retomar os testes nucleares. Se necessário. Ele acusou os Estados Unidos de desenvolver armas nucleares e que alguns nos Estados Unidos estavam considerando planos para proibir os testes nucleares, que haviam sido proibidos em todo o mundo desde o fim da Guerra Fria.

“Se a América realizar testes, faremos o mesmo”, disse Putin.

A Rússia já se tornou o país mais sancionado do mundo no ano passado, com sanções direcionadas a 30 países que representam mais da metade da economia global. Mas seu aperto na economia, no comércio e nas instituições ainda não desferiu um golpe decisivo.

Anatoly Antonov, embaixador da Rússia em Washington, chamou as últimas sanções dos EUA de “imprudentes”.

“Aprendemos a viver sob pressão econômica e política”, disse Antonov. “A experiência de sanções anteriores mostrou que elas afetam em grande medida o mercado mundial, piorando a situação dos cidadãos comuns em Estados que iniciam ou apoiam sanções imprudentes.”

24 de fevereiro é o Memorial Day A invasão do ano passado não deu trégua aos ataques russos.

No entanto, em uma de suas postagens de vídeo no sábado, Zelensky perguntou: “É possível vencermos?”

“Sim”, disse ele. “Este ano podemos fazer isso de forma unida, decisiva e sem restrições para acabar com a agressão russa.”

As forças armadas da Ucrânia relataram no sábado 27 ataques aéreos russos e 75 ataques de vários lançadores de foguetes nas últimas 24 horas. Ele disse que os esforços ofensivos russos no leste industrial da Ucrânia continuaram concentrados e Nordeste. Cinco civis feridos foram relatados na província de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde o território é dividido entre o controle russo e ucraniano.

De acordo com as forças terrestres da Ucrânia, os combates ocorreram “ao redor” e “perto” de Bakhmut, uma cidade na região de Donetsk que se tornou o epicentro dos combates nos últimos meses. Os militares disseram que as forças russas romperam as defesas ucranianas, as cercaram e continuaram seus esforços para capturar a cidade.

Yevgeny Prigozhin, proprietário da empresa militar privada russa Wagner, disse no sábado que seus combatentes haviam “capturado completamente” a vila de Yahidne, na periferia norte de Bakhmut. A alegação não foi confirmada nem pelos militares russos nem pelos militares ucranianos.

Na região sul de Kherson, o governador Oleksandr Prokudin relatou 83 bombardeios russos, nove na capital regional, também conhecida como Kherson, onde prédios residenciais, uma pré-escola e uma instituição médica foram atingidos. O chefe do gabinete presidencial da Ucrânia anunciou que três civis ficaram feridos na região.

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse no sábado que pretende manter conversações com a China em uma viagem à China em abril sobre os esforços de paz relacionados à guerra na Ucrânia. A China pediu um cessar-fogo e negociações de paz . Na sexta-feira, Zelenskyy ofereceu apoio qualificado ao aparente interesse de Pequim em desempenhar um papel.

“A China agora deve nos ajudar a pressionar a Rússia”, disse Macron em Paris.

“A Rússia nunca usou armas químicas ou nucleares”, disse ele. “Mas (a Rússia) está parando essa agressão como condição para uma negociação.”

O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse no sábado que acolheu partes do plano de paz proposto pela China para a Ucrânia, mas discordou de outros aspectos.

“Existem pontos significativos e válidos, como a condenação renovada do uso de armas nucleares”, disse Schalls a repórteres durante uma visita oficial à Índia. . “O que está faltando, na minha opinião, é uma linha clara que diga ‘as tropas russas também devem se retirar’.

___

Elise Morton em Londres, Sylvie Corbett em Paris e Frank Jordans em Berlim contribuíram para este relatório.

___

Acompanhe a cobertura da AP sobre a guerra na Ucrânia em https://apnews.com/hub/russia-ukraine e o aniversário da invasão em https://apnews.com/hub/russia-ukraine-a-year-of-war