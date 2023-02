Turquia expande investigação sobre desabamento de edifício após terremoto passar de 50.000

O ministro da Justiça diz que 184 pessoas foram presas à medida que a investigação se alarga

O número de mortos na Turquia e na Síria ultrapassou 50.000

Bombeiro diz que partes de corpos são encontradas nos escombros todos os dias

ANTAQUIA/ISTAMBUL, Turquia, 25 de fevereiro (Reuters) – A Turquia prendeu 184 pessoas responsáveis ​​por desabamentos de prédios nos terremotos deste mês e as investigações estão se expandindo, disse um ministro neste sábado. Procedimentos.

Da noite para o dia, o número de mortos pelos terremotos, o mais poderoso dos quais atingiu a Turquia na calada da noite de 6 de fevereiro, subiu para 44.128. Isso elevou o número total de mortes na Turquia e na vizinha Síria para mais de 50.000.

160.000 edifícios contendo 520.000 apartamentos desabaram ou foram severamente danificados na Turquia, tornando-se o pior desastre da história moderna do país.

Falando em entrevista coletiva na cidade de Diyarbakir, no sudeste do país, uma das 10 províncias afetadas pelo desastre, o ministro da Justiça, Bekir Bostak, disse que mais de 600 pessoas estão sendo investigadas em relação aos prédios desabados.

Entre os presos e detidos formalmente estão 79 empreiteiros de construção, 74 pessoas que assumem responsabilidade legal por edifícios, 13 proprietários de imóveis e 18 pessoas que converteram edifícios.

Muitos turcos expressaram indignação com o que consideram práticas de construção corruptas e desenvolvimentos urbanos falhos.

Enfrentando o maior desafio político de seu governo de duas décadas, o presidente Tayyip Erdogan prometeu prestar contas nas eleições de junho.

Na província de Gaziantep, a emissora estatal TRD Haber e outros meios de comunicação informaram que o prefeito do distrito de Nurdagi, membro do Partido AK de Erdogan, estava entre os presos como parte de uma investigação sobre prédios desabados.

‘Quebra meu coração’

Quase três semanas após o desastre, a Turquia não tem um número final de mortos, e as autoridades não disseram quantos corpos ainda podem estar presos sob os escombros.

Um bombeiro que limpa os escombros na cidade de Antakya, atingida com força, disse que corpos são encontrados todos os dias.

“É muito difícil. Se uma pessoa levanta a mão, não dá para dizer para ela continuar trabalhando”, disse o bombeiro, que pediu para não ser identificado.

Quase dois milhões de pessoas deslocadas pelo desastre estão alojadas em tendas, casas de contêineres e outras instalações na região e em outras partes do país, de acordo com a Autoridade de Gerenciamento de Desastres da Turquia.

Mais de 335.000 tendas foram erguidas na zona do terremoto e complexos habitacionais de contêineres foram estabelecidos em 130 locais, enquanto cerca de 530.000 pessoas foram evacuadas das áreas afetadas.

Mas perto de Antakya, o sírio Omran Alswed e sua família ainda vivem em abrigos improvisados.

“Nossas casas foram fortemente danificadas, então nos abrigamos aqui, em um jardim perto de nós”, disse Alswede.

“O maior problema são as barracas. Mesmo depois de 19 dias, nenhuma barraca está disponível. Também nos inscrevemos para ir ao acampamento, mas eles disseram que os próximos estão cheios”, disse ele.

A aldeia armênia remanescente da Turquia, Vagifli, foi duramente atingida pelo terremoto, com 30 de suas 40 casas de pedra fortemente danificadas.

“Vakifli é a única vila armênia na Turquia. Esta é a nossa casa. Parte meu coração ver isso”, disse Masis, um joalheiro aposentado de 67 anos que passou 17 anos se mudando para sua cidade natal. Anos em Istambul.

A Turquia e a Armênia ainda estão em desacordo sobre o 1,5 milhão de pessoas que a Armênia diz ter sido morta pelo Império Otomano, o antecessor da Turquia moderna, em 1915. A Armênia chama isso de genocídio.

A Turquia aceita que muitos armênios que viviam no Império Otomano foram mortos em confrontos com as forças otomanas durante a Primeira Guerra Mundial, mas contesta as estatísticas e nega que isso seja legítimo.

