Manny Machado recebe a primeira violação do relógio de campo da MLB

As novas regras são um ponto focal no beisebol em todos os lugares, do Arizona à Flórida e à sede da MLB em Nova York. O superastro do Los Angeles Angels, Shohei Ohtani – um dos arremessadores mais lentos do beisebol, especialmente com os corredores nas bases – disse que se ajustar ao novo relógio de arremesso foi sua maior preocupação ao entrar no treinamento de primavera. Para ajudar, os Angels, como muitas outras equipes, acertam os relógios nos campos de treino. E as regras têm bastante sutileza e algum potencial para estratégia.

“Se você perguntar a alguém em nosso acampamento ou a alguém do beisebol se eles não diminuem o tom, eu ligaria para BS se todos ainda estiverem atualizados”, disse o gerente do San Francisco Giants, Gabe Kapler, sobre as regras. Mais tarde, ele disse sobre seus jogadores: “Vejo que estou feliz e muitas perguntas estão sendo feitas”.