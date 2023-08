Atualizações ao vivo da Ucrânia: luta se intensifica no nordeste enquanto a Rússia pressiona Kubians

Enfrentando o bombardeio russo, três mulheres caminharam por horas em uma manhã recente de suas casas na linha de frente no vilarejo de Kamianske, no sul da Ucrânia, para coletar suprimentos em um ponto de entrega humanitária no vilarejo de Stepnohirsk, a oito quilômetros de distância.

Svitlana, Lesya e Natasha vivem na chamada zona cinza, uma zona intermediária entre os estados ucraniano e russo de Zaporizhia, no sul da Ucrânia. A linha de frente mudou pouco desde que a Rússia lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, quando as forças de Kiev interromperam o avanço russo explodindo uma ponte em Kamianske. As tropas russas estão ao sul da vila, trocando fogo de artilharia dia e noite com as tropas ucranianas ao norte e ao leste. Embora a maioria dos residentes tenha fugido do pequeno vilarejo após a invasão, as três mulheres permaneceram, cultivando em seus jardins e cuidando de seus cachorros, apesar do perigo quase constante de bombardeio de artilharia, que deixou o vilarejo em ruínas. A linha de frente está sob bombardeios cada vez mais pesados ​​desde janeiro, enquanto as forças russas se preparam para se defender de uma contra-ofensiva ucraniana há muito esperada. O marido de Lesya foi morto em seu jardim quando uma bomba russa caiu perto dele em abril do ano passado. Na primavera passada, a casa de Svitlana foi destruída por um bombardeio e ela se mudou para a casa ao lado. Em abril, ele foi ferido em uma explosão enquanto distribuía pão aos aldeões. Os nomes das mulheres foram retidos por razões de segurança. Eles chegaram à vizinha Stepnohirsk, onde os serviços de emergência do governo estavam fornecendo ajuda humanitária, principalmente para coletar sacos de ração para cães, que equilibravam em suas bicicletas para voltar para casa. READ A vista superior mostra 5 planetas se unindo no céu noturno na terça-feira “Estamos caminhando desde as 5 horas da manhã”, disse Lesya. “Tivemos que nos esconder do bombardeio várias vezes.” Em casa, eles converteram seus porões em espaços confortáveis ​​para se proteger dos bombardeios. “Estamos acostumados com isso”, disse Natasha. “Estamos sentados em porões, que já parecem hotéis. Estamos esperando a vitória. Estamos rezando. Ela começou a chorar enquanto falava. “Nasci lá, batizei lá. Vou morrer lá”, disse Svitlana sobre Kamianske. Membros do Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia carregam ração animal e outros suprimentos em uma van neste mês em um quartel de bombeiros em Stepnohirsk, na Ucrânia. dívida… Diego Ibarra Sanchez para o New York Times Bombeiros locais ainda estão entrando na vila, apagando incêndios de bombardeios, resgatando feridos nas explosões e levando suprimentos humanitários para os moradores restantes. “Só os idiotas não têm medo”, disse Serhiy, 47, comandante do corpo de bombeiros local em Stepnohirsk. “Mas ainda estamos trabalhando.” Ele também deu seu primeiro nome por razões de segurança. Todos os edifícios em Kamiansk foram destruídos pelo bombardeio russo, disse ele. “Não há nada em Kamianske”, disse ele. Ele mostrou a foto de um jardim de rosas em seu celular. “Era assim antes do surgimento do ‘mundo russo'”, disse ele, referindo-se ao presidente Vladimir V. Serhi roubou o celular e mostrou uma foto de seu quintal, que estava em chamas e coberto de escombros. Em um pequeno mercado de rua em Stepnohirsk, Alla Viktorivna vendia batatas, cebolas e tomates de sua horta. Alla Viktorivna está com outros vendedores no mercado de rua em Stepnohirsk, centro. dívida… Diego Ibarra Sanchez para o New York Times “O negócio não vai bem”, disse ela, explicando que restam poucas pessoas para vender na aldeia. READ Dow Jones despenca 380 pontos com fortes dados de empregos; Kathy Wood vende Tesla e compra Meta “Eu nunca pensei em sair”, ela continuou. “Como você pode deixar sua casa, jardim, gatos, cachorros? Eu tenho um cachorro grande. Ele disse que geralmente se esconde em seu porão quando o bombardeio começa. “Mas às vezes, à noite, você não tem tempo, você rola para debaixo do sofá”, disse ela. “Você o ouve assobiando.”