Da Nova Inglaterra à área de DC, o terremoto enviou tremores para o nordeste

Nova Iorque

CNN

–



Um terremoto de magnitude 4,8 sacudiu edifícios em todo o Nordeste na manhã de sexta-feira, com tremores sentidos de Washington, DC à cidade de Nova York e à Nova Inglaterra, informou o Serviço Geológico dos EUA.

O USGS disse que foi o terceiro grande terremoto a atingir a região nos últimos 50 anos.

Numa região não habituada a terramotos, moradores atordoados de grandes áreas do Nordeste descreveram o que inicialmente pensaram ser um reboque de tractor ou um comboio de carga que passava. Com as autoridades relatando poucos ou nenhum dano e interrupções mínimas nas viagens, as pessoas logo retomaram suas vidas normais.

Gene Evola, que descreveu tremores em toda a sua casa em Franklin Square, Long Island, disse: “No início pensei que um grande caminhão estava passando na estrada próxima ou que um queimador de óleo estava tremendo dentro da minha casa.

Ela saiu correndo quando o terremoto se intensificou. Num subúrbio a cerca de 32 quilômetros a leste da cidade de Nova York, ela sentiu um terremoto e viu vizinhos descrevendo o mesmo barulho.

O Departamento de Polícia de Nova York não relatou danos ou feridos.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, disse em entrevista coletiva na sexta-feira que “os nova-iorquinos deveriam viver seu dia normal”.

Os tremores secundários são improváveis, disse o comissário de gerenciamento de emergências da cidade de Nova York, Zachary Iscol.

O USGS disse que o terremoto ocorreu às 10h23. O Corpo de Bombeiros de Nova York recebeu relatos de edifícios sacudindo às 10h30.

“Estamos respondendo aos apelos e avaliando a estabilidade estrutural”, afirmou o departamento em comunicado. “Não há grandes incidentes neste momento.”

Em partes da área da cidade de Nova York, moradores assustados saíram de apartamentos e casas geminadas para as calçadas em frente aos seus edifícios poucos minutos depois de os tremores pararem.

“Tudo começou a tremer”, disse David Rodriguez, que mora em Hoboken, Nova Jersey. “Achei que fosse um caminhão grande lá fora, até que tudo começou a tremer.

O relato de X sobre o Empire State Building: “Estou bem.”

Muito depois de o terremoto ter diminuído, os moradores foram novamente surpreendidos pelos altos alertas de emergência em seus celulares. Outro aviso veio às 11h46, alertando sobre possíveis tremores secundários.

“Os nova-iorquinos não estão habituados a terramotos no nosso estado”, disse a governadora de Nova Iorque, Cathy Hochul, aos jornalistas.”Todos deveriam continuar a levar isto muito a sério.”

De acordo com o USGS, mais de 23 milhões de pessoas sentiram “tremores leves”, que são sentidos pela maioria das pessoas e podem fazer com que os carros vibrem visivelmente e pareçam um caminhão batendo em um prédio.

Cerca de 9 mil pessoas sentiram “fortes tremores”. O que o USGS descreveu como “percebido por todos”E pode mover móveis pesados ​​e causar pequenos danos. Ocorre muito perto de um terremoto perto do Líbano, Nova Jersey. Cerca de 300 mil pessoas sentiram um “tremor moderado”, forte o suficiente para quebrar janelas ou derrubar pratos.

Reid Whitmont, que mora em Park Slope, Brooklyn, estava sentado em sua cama dentro de seu antigo prédio quando tudo começou a tremer. Então o gato bateu.

“Durou cerca de um minuto, e então coloquei minha cabeça para fora da janela, e todos os vizinhos estavam gritando e perguntando uns aos outros se sentiam isso. Um momento nova-iorquino de boa qualidade.”

Christina Fiore estava sentada à sua mesa em seu apartamento em Jersey City, Nova Jersey, quando seu prédio tremeu por alguns segundos.

No vídeo de dentro da casa, objetos chacoalhavam como um gato correndo. “Está tudo bem. É um terremoto!: Ouve-se Fiore dizendo. A princípio, Fiore pensou que havia uma explosão em uma fábrica de reciclagem de metal próxima, mas o tremor ficou mais forte. “Eu disse em voz alta: 'É um terremoto', porque meu A criança de 5 anos estava preocupada com o que estava acontecendo. Eu percebi. Meus gatos estavam realmente bravos. Durante uma hora após o terremoto eles ficaram assustados e confusos.

O vídeo compartilhado nas redes sociais mostra clientes correndo confusos da loja Boonton Coffee Co em Boonton, Nova Jersey, enquanto o prédio começa a tremer. Alguns também são ouvidos gritando. Outros continuaram a fazer pedidos ao barista.

É improvável que a cintilação da luz cause danos, Para indicações de dados preliminares Do USGS. Os relatórios iniciais indicaram um terremoto de magnitude 4,8, mas foi rebaixado para 4,7 antes de ser rebaixado para 4,8. Isto pode mudar novamente à medida que dados adicionais forem revisados.

Confira este conteúdo interativo em CNN.com



O terremoto atingiu o nordeste do Líbano, Nova Jersey, cerca de 80 quilômetros a oeste da cidade de Nova York, de acordo com o USGS.

O terremoto leve foi superficial, cerca de 5 km abaixo da superfície, fazendo com que os tremores fossem facilmente sentidos pelos moradores das áreas afetadas. Os relatórios iniciais sugeriram que os tremores foram amplamente sentidos na cidade de Nova York, Filadélfia e Washington, DC.

Voos para os aeroportos Kennedy, Filadélfia, Baltimore e Newark, em Nova York, estão operando, disse a Administração Federal de Aviação.

A torre de controle de tráfego aéreo do Aeroporto Newark Liberty estava sendo evacuada, disse um controlador em uma transmissão de rádio após o terremoto, o que significa que os voos foram suspensos enquanto os controladores eram realocados.

“Ninguém vai a lugar nenhum agora”, disse um controlador pelo rádio.

As pistas estavam sob investigação por danos.

Ao meio-dia, a FAA anunciou que um desligamento terrestre estava em vigor em Newark e os controladores foram realocados de volta para a torre.

A Amtrak relatou atrasos no serviço de trem devido ao terremoto.

“A partir das 11h05 ET, a Amtrak iniciou seu protocolo de inspeção de pista devido ao terremoto de 4,8 em Nova Jersey. Restrições de velocidade estão em vigor em todo o Nordeste até que todas as inspeções sejam concluídas”, postou a Amtrak nas redes sociais.

A NJ Transit relatou atrasos no serviço em todo o sistema de até 20 minutos em ambas as direções devido a inspeções de pontes após o terremoto.

Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada.