Trump valorizou qualquer número que escolheu, testemunha Michael Cohen

NOVA YORK (Reuters) – O ex-advogado e avaliador de Donald Trump, Michael Cohen, testemunhou na terça-feira que os valores dos ativos imobiliários do ex-presidente dos Estados Unidos correspondiam “ao que o Sr. Trump nos disse”.

Cohen, que testemunhou como testemunha-chave no caso de fraude civil da procuradora-geral de Nova York, Letitia James, contra Trump, alegou que Trump fez com que ele e outros ex-executivos da Organização Trump alterassem as demonstrações financeiras para aumentar o valor das ações da empresa e obter melhores prêmios imobiliários.

“Ele dizia: ‘Não valho realmente 4,5 mil milhões de dólares, valho realmente 6 (biliões)'”, disse Cohen, acrescentando que Trump atingiu “arbitrariamente” a avaliação dos seus ativos.

O depoimento de terça-feira marcou uma reunião muito esperada de inimigos ferrenhos que se tornaram aliados.

Trump inicialmente recostou-se na cadeira com os braços cruzados e olhou feio para Cohen.

Espera-se que Cohen retorne ao banco das testemunhas na quarta-feira para interrogatório dos advogados de Trump. Trump disse aos repórteres depois de deixar o tribunal que retornaria na quarta-feira.

Cohen testemunhou que ele e o ex-diretor financeiro da Organização Trump, Alan Weiselberg, usaram tinta vermelha para marcar itens à mão depois que Trump disse que os números em suas demonstrações financeiras eram muito baixos.

O depoimento surge na quarta semana de um processo movido pelo democrata James contra Trump e a empresa da sua família, em setembro passado, no tribunal estadual de Nova Iorque, em Manhattan. O processo, que poderá desmembrar o império empresarial de Trump, acusa Trump de inflacionar o valor dos seus ativos.

Trump, um dos principais candidatos à nomeação presidencial republicana em 2024, negou qualquer irregularidade e defendeu a avaliação dos seus bens, chamando o caso de “fraude” e de caça às bruxas política.

Falando aos repórteres fora do tribunal no final da audiência, Trump chamou Cohen de “sujeito vergonhoso”.

“O testemunho já foi completamente desacreditado”, disse Trump.

[1/6]Michael Cohen, ex-advogado do ex-presidente dos EUA Donald Trump, chega para um julgamento por fraude civil da Organização Trump na Suprema Corte do Estado de Nova York, em Manhattan, Nova York, EUA, em 24 de outubro de 2023. REUTERS/Jeenah Moon Obtenha direitos de licença

O processo civil de James é uma das várias questões legais que Trump enfrenta enquanto ele faz campanha para a presidência. Ele se declarou inocente de quatro acusações criminais, incluindo casos federais ligados a tentativas de alterar os resultados das eleições de 2020 e à remoção de documentos governamentais da Casa Branca.

Cohen diz que mentiu sob orientação de Trump

Cohen, que certa vez disse que “levaria um tiro” por Trump, virou-se contra seu ex-chefe em 2018, quando ele se declarou culpado de violação do financiamento de campanha e de mentir ao Congresso sobre os negócios de Trump na Rússia.

Colin Faherty, advogado do gabinete do procurador-geral, começou a questionar Cohen revendo o seu historial criminal, numa aparente tentativa de se defender dos esperados ataques dos advogados de Trump à sua credibilidade. Cohen disse que mentiu sob orientação de Trump.

Cohen começou uma pena de prisão de três anos em 2019, mas foi libertado para prisão domiciliária no ano seguinte, durante a pandemia do coronavírus.

Os promotores nunca alegam irregularidades criminais decorrentes das negociações comerciais de Trump com a Rússia.

Durante cerca de meia hora de interrogatório na terça-feira, o advogado barrado Cohen bloqueou a jurisprudência para apoiar a objeção do procurador-geral a uma pergunta da advogada de Trump, Alina Haba.

“Poderíamos muito bem ir para o seu favorito, Estados Unidos versus Nixon”, disse Cohen, referindo-se à decisão histórica da Suprema Corte dos EUA que ordenou que o ex-presidente Richard Nixon entregasse registros relacionados ao escândalo Watergate.

Trump compareceu ao tribunal na terça-feira, sua primeira aparição por violar uma ordem de silêncio depois de ser multado em US$ 5 mil pelo juiz que supervisiona o caso, Arthur Engoron.

Em Setembro, antes do início da investigação, Engron descobriu que Trump tinha inflacionado fraudulentamente o seu património líquido e ordenou a liquidação de empresas que controlavam as jóias da coroa da sua carteira imobiliária, incluindo a Trump Tower em Manhattan. Essa decisão está suspensa enquanto Trump apela.

O julgamento é principalmente sobre danos. James está buscando uma multa de pelo menos US$ 250 milhões, uma proibição permanente de Trump e seus filhos Donald Jr. e Eric de fazer negócios em Nova York, e uma proibição de imóveis comerciais por cinco anos contra Trump e a Organização Trump.

Leia a seguir / Sugestões do Editor

Relatório de Jack Quinn; Escrito por Jack Quinn e Luke Cohen; Edição de Nolene Walter, Nick Zieminski, Lisa Schumacher e Rod Nickell

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.