China demitiu o ministro da Defesa, Li Shangfu, após o tiroteio de Qin Gang

HONG KONG – A China anunciou terça-feira que destituiu o general Li Shangfu do cargo de ministro da Defesa, com o líder sênior do país desaparecendo da vista do público com poucas explicações.

Li e o ex-ministro das Relações Exteriores Qin Gang foram destituídos do cargo de conselheiros de estado na terça-feira, de acordo com a emissora estatal CCTV, em uma medida para demitir funcionários do círculo interno do Partido Comunista no poder.

Quase dois meses após a demissão de Li, a sua ausência gerou especulações generalizadas e três meses depois de Qin – um antigo embaixador nos Estados Unidos e outrora visto como um protegido em rápida ascensão do Presidente Xi Jinping – ter sido deposto em circunstâncias misteriosas. Isto segue-se a uma recente mudança no comando das forças nucleares do país.

Pequim enfrenta crises económicas e tensões crescentes com os Estados Unidos. Não é claro se a convulsão acima assinala qualquer mudança na política ou, em vez disso, reflecte uma repressão cada vez mais profunda à corrupção e à deslealdade.

“Em última análise, com o Conselho de Estado do país agora sem dois membros, o foco de Xi Jinping está na hegemonia do partido sobre o Estado”, disse Alexander Neal, consultor estratégico baseado em Singapura sobre geopolítica da Ásia-Pacífico.

“É absolutamente uma marca registrada de seu poder e controle na China”, disse ele à NBC News.

O ex-ministro das Relações Exteriores, Qin Gang, foi anteriormente alvo de repressão do líder cada vez mais poderoso do país. É Takeuma/Pool via arquivo AP

Wang Yi, substituindo Qin, deve se reunir com o secretário de Estado Anthony Blinken e o conselheiro de Segurança Nacional Jack Sullivan em Washington esta semana, abrindo caminho para um possível primeiro encontro entre o presidente Joe Biden e Xi em um ano.

Não foi dada qualquer explicação para o afastamento do casal, como é habitual no regime do país. Após uma votação do principal legislador da China, o Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, decidiu deixar vago o cargo de Li.

Embora Li ocupasse o cargo de Ministro da Defesa, seu papel era mais cerimonial do que o do Secretário de Defesa Lloyd Austin.

“O Exército de Libertação Popular não é como a América. Não é um exército sob o comando do Presidente. É responsabilidade da liderança do Partido Comunista”, disse Neal.

No entanto, o engenheiro aeroespacial e general do exército continuou a ser uma figura de alto escalão no governo de Xi.

Neal disse que sua remoção significa que os EUA podem agora finalmente encerrar o diálogo direto com os altos funcionários do ELP.

Li, que assumiu o cargo em março durante uma remodelação ministerial, não é visto em público desde 29 de agosto.

Uma série de reportagens na mídia ocidental, incluindo The Washington Post e The Wall Street Journal, sugeriram que ele estava sob investigação por corrupção e estava prestes a ser demitido.

A NBC News não confirmou esses detalhes.

A remoção de ambos do centro do poder governamental praticamente encerra as suas carreiras políticas. No entanto, pouco se sabe sobre o seu paradeiro ou se serão processados.

Li é sancionado por Washington por seu papel na compra de armas russas pela China em 2017. Na época, a China expressou “forte raiva” pela medida, chamando-a de “injusta” e “um erro”.