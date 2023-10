Diamondbacks se reuniram para derrotar Phillies, improvável N.L. enfrentará o Rangers na World Series

FILADÉLFIA – O técnico do Arizona Diamondbacks, Torrey Lovullo, olhou para o abismo em 11 de agosto, 74 dias antes de seu time conquistar a flâmula da Liga Nacional com uma vitória por 4 a 2 sobre o Philadelphia Phillies em uma emboscada improvável que durou um mês. no jogo 7 da National League Championship Series. Há dois meses, quando os Diamondbacks perderam o nono jogo consecutivo, essa perspectiva parecia remota. O clube perdeu o controle da NL West. Uma chance desapareceu na pós-temporada. “Precisamos recuperar essa coisa”, disse Lovello. “De alguma forma. de alguma maneira.”

Os Diamondbacks não conseguiram uma recuperação milagrosa. O clube venceu no dia seguinte para acabar com a derrapagem. No dia seguinte eles venceram novamente. Eles ganharam mais do que perderam ao longo do mês. Eles tiveram sucesso suficiente em setembro para entrar na pós-temporada, sexto e último. É uma equipe com 84 vitórias e uma margem de corrida que sugere que será pior. Mas eles tinham ingressos para o baile. Era exatamente disso que a equipe de Lovullo precisava. Desde 2006, o St. Louis Cardinals, vencedor de 83 jogos, não chegava à World Series com esta pequena vitória na temporada regular.

Sim. é verdade. Os Diamondbacks vão para a World Series. Se a frase soar estranha na sua língua, você pode repeti-la. Se a página parecer estranha, leia-a novamente. Você deve estar se perguntando, como muitas pessoas no beisebol, como o Arizona chegou aqui.

Pergunte se os Diamondbacks se importam. Pergunte aos 45.397 torcedores do Citizens Bank Park se eles podem acreditar, a Filadélfia precisa de apenas mais uma vitória depois de vencer os dois primeiros jogos desta série e voltar para casa após o jogo 5. Pergunte a qualquer pessoa no jogo se ela previu isso – e essa pessoa provavelmente se encolherá.

Ao completar a recuperação, conquistando sua primeira vaga na World Series desde 2001, o Arizona mostrou toda a agitação que os levou a este ponto. Corbin Carroll, seu outfielder novato, registrou três rebatidas, marcou duas vezes e fez um sacrifício crucial na sétima entrada. O colega calouro Gabriel Moreno entregou dois singles RBI. O corpo de socorro ficou em terceiro, atrás do novato Brandon Piffatt, que evitou os canos dos rebatedores de Phillies, Kyle Schwarber e Bryce Harper, por quatro entradas. O apaziguador do Arizona, Kevin Zingel, fez o mesmo com Trey Turner e Harper para aliviar o congestionamento da sétima entrada.

O técnico do Phillies, Rob Thompson, se saiu bem ao decidir ficar com o terceiro base Alec Bohm na posição de limpeza. Bohm fez um home run e marcou outra corrida. Mas nada mais deu certo para a Filadélfia. A linha se atrapalhou na quarta e quinta descidas antes do Arizona começar. Eles lutaram pouco contra Joe Montibley, Ryan Thompson, Andrew Chalfrank, Ginkel e Paul Sewald, que poderiam passar os próximos dias estudando os Texas Rangers. O jogo 1 da World Series será sexta-feira à noite no Globe Life Field.

Assistir a uma World Series sem a Filadélfia seria impressionante. Quando essas equipes deixaram a Filadélfia após o jogo 2 na semana passada, a série estava perto de ser decidida. Os Phillies venceram os dois primeiros jogos, incluindo uma sequência de 10-0 no Jogo 2. O Arizona recuou para o deserto sem um titular viável para se alinhar para os próximos dois jogos. Mas Pfaadt teve um excelente desempenho no jogo 3. Um dia depois, quando Lovullo liderava o jogo bullpen, seus rebatedores aproveitaram as diferentes decisões estratégicas de Thompson.

Thompson optou por retirar seu próprio titular, Christopher Sanchez, no meio da terceira entrada. Em vez de usar Taijuan Walker e Michael Lorenzen por duas entradas cada, Thompson preferiu seus apaziguadores habituais. A decisão foi revertida quando o veterano Craig Kimbrell alcançou uma vantagem de duas corridas na oitava entrada. Arizona se reuniu para equilibrar a série. Filadélfia venceu o jogo 5, mas perdeu o jogo 6 na segunda-feira, perdendo no Citizens Bank Park pela primeira vez nesta pós-temporada.

Tudo configurou o impensável na semana passada: os Phillies à beira do colapso e os Diamondbacks à beira da flâmula. E permitiu que Lovullo vasculhasse mais uma vez seu saco de receitas, uma coleção de boatos da imprensa e do público. A última veio do apresentador do SiriusXM, Chris “Mad Dog” Russo, que prometeu “se aposentar imediatamente” se o Arizona vencer.

A corrida fez Lovullo sorrir. Ele disse que considerava Russo um amigo. “Mas se vencermos hoje, gostaria de vê-lo partir”, disse Lovello. “Você sabe o que eu quero dizer? The New Yorker Não há nada melhor do que um cara inteligente dizendo algo e medindo as palavras.

Para Lovullo, os comentários de Russo se enquadram no padrão desta pós-temporada: “Há um tema predominante aqui que A, não merecemos estar aqui, B, vamos chutar nossos traseiros e, C, há valentões. Toda a Liga Nacional pode cuidar de nós”, disse ele. “Saber que estamos jogando o Jogo 7 me emociona muito e estamos prestes a fazer algo incrível. Adoramos provar que os pessimistas estão errados.

Thompson adotou uma abordagem diferente. Embora Lovullo parecesse aberto a qualquer discurso nacional sobre seu clube, Thompson parecia determinado a evitar qualquer conversa. Ele insistiu que não ouviu reclamações na estação de rádio esportiva local 94.1 WIP sobre sua recusa em mudar sua escalação, deixando Bohm na limpeza. “Não faz muito sentido para mim mover as pessoas neste momento”, disse Thompson.

Arizona enfatizou a importância de marcar cedo para acalmar a torcida. A equipe completou essa tarefa no primeiro turno de terça-feira. O outfielder novato Corbin Carroll acertou um single no campo. O apanhador calouro Gabriel Moreno acertou uma única bola para o campo direito. Carroll correu do primeiro para o terceiro, onde marcou no chão de Christian Walker, que pulou no saco para interromper uma jogada dupla.

Bohm trouxe a multidão de volta. Ele chicoteia um cantor imponente de Pfaadt. A bola de beisebol caiu nos assentos esquerdos do campo. Foi o segundo sucesso extra-base de Bohm na série. O momento foi ótimo. Harper saiu do banco de reservas para aplaudir Bohm. Schwarber inclinou-se sobre a grade para encorajar a multidão.

Depois que o defensor externo Brandon Marsh iniciou com uma única bola e avançou com uma bola do defensor externo Johan Rojas, Schwarber teve a chance de colocar os torcedores em terceiro. Mas Pfaadt se recompôs e demitiu Schwarber pela segunda vez. Pfaadt encontrou um cantor de 2 a 2 na parte inferior da zona, perto o suficiente para o árbitro Adam Hamari telefonar para Schwarber. A entrada terminou quando o shortstop Trey Turner acertou uma varredura na terra para Marsh.

Bohm reacendeu a quarta equipe. Ele deu uma caminhada rápida por cima de uma série de bolas rápidas para preparar a mesa para Stott. Pfaadt tentou uma chumbada de 2-2. Stott enviou um chute cortante para o campo centro-esquerdo que a dobradinha de Bohm marcou para dar ao Filadélfia uma vantagem de 2-1. Um single do apanhador JD Realmudo colocou os corredores nas curvas. Pfaadt limitou os danos. Ele eliminou os outfielders Nick Castellanos e Rojas.

Os Diamondbacks não ficaram no chão por muito tempo. Um single inicial do terceiro base Emmanuel Rivera provocou um rebuliço no bullpen dos Phillies. O bombeiro direito de Thompson, Jeff Hoffman, estava se aquecendo desde o segundo turno. Ele estava pronto para enfrentar Moreno, um batedor destro. Mas antes que Thompson pudesse fazer uma jogada, Carroll acertou um empate de duas eliminações no meio para sua terceira rebatida da noite.

Carroll assediou Hoffman. Depois que Hoffman fez seu primeiro arremesso, Carroll foi para a segunda base, roubando um saco como fez 54 vezes durante a temporada regular. Mais 90 pés extras levaram a uma corrida, e Moreno acertou um controle deslizante para o campo direito, dando ao Arizona uma vantagem de 3-2.

Quando Thompson passou o jogo para José Alvarado, Hoffman estava em sétimo, talvez seu apaziguador mais confiável. Alvarado marcou pela quarta vez na série. Os Diamondbacks pareciam confortáveis. Gerardo Perdomo cumprimentou-o a uma só voz. Ketel Marte marcou um século duplo. Carroll superou a vantagem de pelotão de Alvarado e acertou a bola fundo o suficiente para marcar Perdomo a 99,8 mph.

O bullpen de Lovullo sufocou os Phillies nos frames finais. Zingle levou a um golpe espinhoso no sétimo, eliminando Turner e Harper. No oitavo, ele acertou na lateral. No nono, Sewald eliminou o último colocado da escalação do Filadélfia. A saída final caiu na luva de Carroll no campo direito, um beliscão inofensivo acertado pelo rebatedor Jake Cave. A multidão se dirigiu para as saídas enquanto Carroll acelerava em direção a seus companheiros.

Phyllis estava voltando para casa. Os Diamondbacks estavam indo para a World Series. Está tudo bem se você não pode prever. Arizona mudou a série e a temporada. De alguma forma. de alguma maneira.

(Foto: Tim Nwachukwu/Getty Images)