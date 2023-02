Elon Musk é o homem mais rico do mundo novamente depois que as ações da Tesla disparam 100%

O patrimônio líquido de Elon Musk caiu US$ 200 bilhões entre novembro e dezembro.

Elon Musk recuperou o título de homem mais rico do mundo Índice de Bilionários da Bloomberg.

Em dezembro do ano passado, Bernard Arnold, CEO da marca de luxo francesa Louis Vuitton, demitiu o CEO da Tesla e do Twitter do cargo principal. Musk ficou em segundo lugar por mais de dois meses. De acordo com a Bloomberg, o aumento das ações da Tesla levou Musk de volta ao topo do índice de bilionários.

Segundo estimativas, o patrimônio líquido de Musk era de aproximadamente US$ 187,1 bilhões depois que os mercados fecharam na segunda-feira, superando a fortuna de Arnold de US$ 185,3 bilhões.

A riqueza de Musk cresceu graças a um aumento de 70% no preço das ações da Tesla este ano. Isso foi quase 100 por cento maior do que a mínima intradiária de 6 de janeiro, segundo a Bloomberg, com os investidores reinvestindo em ações de crescimento mais arriscado em meio a sinais de força econômica e um ritmo mais lento de aumentos nas taxas de juros do Federal Reserve.

No entanto, o patrimônio líquido do chefe da Tesla caiu mais de US$ 200 bilhões entre novembro e dezembro do ano passado, marcando uma das maiores perdas de ativos da história recente.

Um rápido declínio no valor das ações da Tesla na época causou a queda repentina. A empresa teve seu pior ano em Wall Street no ano passado, perdendo US$ 700 bilhões, devido aos efeitos da Covid-19 na China e aos temores dos investidores com a aquisição do Twitter por Musk.

Em meio a tudo isso, o CEO do Twitter vem fazendo cortes de custos em sua empresa recém-adquirida, na qual gastou US$ 44 bilhões. Ele twittou em novembro que o site de microblogging estava perdendo quase US$ 4 milhões por dia.

Recentemente, o Twitter anunciou sua oitava rodada de demissões e mais de 50 pessoas foram demitidas pela gestão liderada por Musk. Isso ocorre depois que o bilionário cortou mais de 3.700 empregos no Twitter, ou cerca de metade da força de trabalho da empresa, em uma medida de corte de custos após sua aquisição.