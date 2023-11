Miley venceu e Massa cedeu na votação para a eleição presidencial da Argentina

CNN

Javier Milei venceu as eleições presidenciais da Argentina por uma vitória esmagadora, empurrando o seu país para a direita com uma bombástica campanha anti-sistema tendo como pano de fundo uma das taxas de inflação mais elevadas do mundo.

Seu rival Sergio Massa concordou com uma segunda votação em um breve discurso na noite de domingo, antes do anúncio dos resultados oficiais.

“A presidente eleita para os próximos 4 anos é Miley”, disse Massa, acrescentando que já havia ligado para Miley para parabenizá-lo.

Os resultados provisórios até agora mostram Miley com 55% dos votos (13.781.154) sobre 94% dos votos apurados, segundo dados da Câmara Nacional Eleitoral do país, que ainda não foi declarada vencedora oficial.

A vitória de Miley marca uma ascensão extraordinária para o ex-especialista de TV, que entrou na disputa como um estranho político com a promessa de “romper com o status quo” – exemplificado por Sergio Massa.

A sua promessa de campanha de dolarizar a Argentina, se for cumprida, deverá empurrar o país para um novo território: nenhum país do tamanho da Argentina deu anteriormente aos decisores de Washington o controlo da sua própria política monetária.

Millay pediu cortes nos gastos do governo, fechando os Ministérios da Cultura, Educação e Diversidade da Argentina e eliminando os subsídios públicos. Ele é um conservador social com ligações com a direita americana; Ele se opõe ao direito ao aborto e chamou as mudanças climáticas de “a mentira do socialismo”.

A vitória de Miley será analisada em todo o mundo como um possível sinal de um ressurgimento do populismo de extrema direita. Mili tem ligações com a direita americana, e o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro endossou a candidatura de Mili.

As pesquisas de opinião pública mostraram os dois candidatos lado a lado nas últimas semanas.

Mathias Delacroix/AP Miley, da coalizão Liberty Advances, chega para votar em Buenos Aires, Argentina, domingo, 19 de novembro de 2023.

Massa foi um político vitalício, representando o establishment político argentino de Milei em oposição à sua candidatura. A inflação atingiu um pico doloroso durante o seu mandato – 142% em termos anuais, mas ele procurou argumentar que as actuais medidas do governo já estão a pagar dividendos, com a inflação de Outubro 35% inferior à de Setembro – um argumento. Não conseguiu convencer os eleitores cansados ​​da crise do custo de vida.

Esta é uma notícia importante e será atualizada.

Stefano Posepone, da CNN, contribuiu com reportagens em Bogotá, Atlanta.