Trump lança tênis de US$ 399 dias depois de ser condenado a pagar US$ 350 milhões em investigação de fraude: AO VIVO

Donald Trump foi condenado a pagar mais de US$ 350 milhões em veredicto de investigação de fraude massiva

Donald Trump passou pela “Sneaker Con” na Filadélfia, Pensilvânia, no fim de semana para lançar uma nova linha de tênis dourados de cano alto com a marca Trump, enquanto encerra sua candidatura à indicação republicana.

O ex-presidente dos EUA foi aplaudido de pé no Centro de Convenções da Filadélfia quando revelou o “Never Surrender Hi-Tops”, de US$ 399, um sapato com o logotipo “T” e detalhes da bandeira americana. O novo site vende sapatos da marca Trump, colônia “Victory47” e perfume por US$ 99 o frasco.

A última tentativa frenética de Trump de ganhar dinheiro ocorreu depois que o juiz de Nova York, Arthur Engoren, proferiu uma decisão condenatória em seu julgamento por fraude civil na sexta-feira, ordenando que o favorito do Partido Republicano, sua empresa e seus associados pagassem quase US$ 355 milhões em multas – mais juros. Trazendo o total para US$ 463,9 milhões.

Trump ficou furioso com a decisão e prometeu apelar.

O episódio ocorre depois que ele ordenou que E Jean Carroll pagasse outros US$ 83,3 milhões no mês passado.