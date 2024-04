Um incêndio em uma boate em Istambul matou dezenas de pessoas durante obras de reforma, disse a mídia estatal

CNN

29 pessoas perderam a vida em um incêndio que ocorreu durante as reformas diurnas de uma boate Istambul, TurquiaA mídia estatal noticiou na terça-feira.

Outras oito pessoas ficaram feridas, sete delas em estado crítico, informou o Gabinete do Governador de Istambul.

O gabinete do governador disse que o incêndio ocorreu no distrito de Besiktas, no centro de Istambul, na parte europeia da cidade, e que todas as vítimas eram trabalhadores da construção civil.

O incêndio começou pouco antes das 13h, horário local (6h ET), em um bloco de 16 andares na rua Konenoğlu, uma parte movimentada do bairro de Kayretepe, em Istambul, informou a mídia estatal. Segundo um produtor da CNN presente no local, a boate se chama Masquerade Club.

A agência de notícias estatal turca Anadolu afirma que o incêndio começou durante obras de renovação no local subterrâneo.

Murad Sezer/Reuters Policiais perto de um prédio em chamas em Istambul.

As autoridades turcas prenderam oito pessoas ligadas ao incêndio, incluindo o gerente comercial da boate, seu contador e acionistas, e o responsável pelos metalúrgicos da reforma, informou o TRT News.

O ministro da Justiça, Yilmaz Tunk, disse que as autoridades estavam coletando evidências no local.

“Uma equipa de 3 especialistas especializados em segurança no trabalho e incêndios continua a trabalhar para determinar a causa do incêndio”, escreveu no X.

O prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, enviou suas condolências nas redes sociais.

“Que Deus tenha misericórdia dos nossos cidadãos que perderam a vida”, escreveu ele no X.

Imamoglu, do oposicionista Partido Popular Republicano (CHP), foi reeleito prefeito nas eleições locais de domingo. Grande derrota eleitoral Até o momento, para o partido Justiça e Desenvolvimento (AK) do presidente Recep Tayyip Erdogan.

Umut Sevdi Tangör, em Istambul, contribuiu para este relatório.