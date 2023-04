O aplicativo Apple Weather em iPhones foi descontinuado

O aplicativo de clima da Apple no iPhone travou para muitos usuários hoje. Os problemas começaram por volta da meia-noite ET e continuaram durante a manhã em muitos locais. Proprietários de iPhone relataram abrir o aplicativo Weather e não encontrar dados ou informações meteorológicas antigas em cache.

9to5Mac Notas Embora o aplicativo meteorológico principal esteja danificado para muitas pessoas, a versão do Apple Watch funciona bem para as pessoas. A Apple emitiu um aviso de suporte hoje cedo, observando que “alguns usuários foram afetados” pela falta de dados meteorológicos.

A maior parte desta manhã, Nota de suporte da Apple Embora um problema fosse claramente generalizado, “a precipitação da próxima hora pode não estar disponível no Alasca devido a interrupções no provedor de dados”. Isso foi atualizado para resolver um problema geral não especificado em andamento com alguns usuários afetados desde as 23h da noite passada. A partir das 11h30 ET, ele simplesmente dizia: “Este serviço pode estar lento ou indisponível”.

Os problemas do aplicativo meteorológico da Apple ocorrem uma semana depois que o Dark Sky fez um breve retorno. A Apple adquiriu o Dark Sky em 2020, desligou-o e transferiu alguns de seus recursos para o aplicativo de clima. aplicativo céu escuro Ele voltou brevemente Desapareceu novamente na semana passada dentre os mortos.

Enquanto o novo aplicativo Weather da Apple está funcionando, há algumas grandes melhorias na integração do Dark Sky, mas muitos ainda sentem falta do aplicativo Dark Sky dedicado. A Apple adicionou alertas de chuva, mas você não pode controlar se deseja alertas para chuva leve, média ou forte, o que é especialmente irritante em países chuvosos como o Reino Unido. Bastante. A Apple está localizada no Vale do Silício, na Califórnia, onde costuma chover, então os engenheiros de software da Apple se esqueceram de mover esse recurso essencial do Dark Sky. READ As novas dimensões do Suns brilharam na estreia de Kevin Durant, vencendo o Hornets