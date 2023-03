Trump disse que seria preso na terça-feira

Washington (CNN) O ex-presidente Donald Trump disse no sábado que deve ser preso na investigação Procurador Distrital de Manhattan Ele convocou protestos na próxima semana e enquanto a polícia de Nova York se prepara para um possível indiciamento.

Em uma postagem na mídia social, Trump, referindo-se a si mesmo, disse: “O principal candidato republicano e ex-presidente dos Estados Unidos será preso na próxima semana, na terça-feira”.

“Resista, leve de volta nossa nação”, escreveu ele.

John Miller da CNN Uma semana de reuniões entre agências municipais, estaduais e federais de aplicação da lei na cidade de Nova York está em andamento sobre como se preparar para um possível indiciamento de Trump. Anos de investigação Em um esquema de suborno envolvendo a atriz de filmes adultos Stormy Daniels.

Qualquer indiciamento contra o ex-presidente, que concorre à reeleição em 2024, mudaria rapidamente a conversa política em torno de uma estreia histórica e uma figura já polêmica. Embora Trump tenha um extenso histórico de processos civis antes e depois de assumir o cargo, uma acusação criminal marca um aumento dramático em seus problemas legais enquanto ele trabalha para reconquistar a Casa Branca.

Embora Trump não tenha fornecido detalhes sobre por que espera ser indiciado, sua equipe jurídica espera que isso aconteça em breve e está se preparando nos bastidores para as próximas etapas. Espera-se que o ex-presidente se apresente em Manhattan após as acusações formais, e ele expressou seu desejo de fazer um discurso, embora ainda não se saiba se ele finalmente o fará.

Uma porta-voz de Trump disse no sábado que o ex-presidente não recebeu notificação de qualquer possível indiciamento do escritório do procurador distrital de Manhattan, mas que sua postagem “exemplifica corretamente sua inocência”.

O escritório do procurador distrital de Manhattan se recusou a comentar no sábado.

Trump reclamou em particular que acredita que será indiciado porque acha que o promotor distrital de Manhattan, Alvin Brock, “o odeia”, segundo uma fonte familiarizada com as declarações de Trump.

Embora ele exortasse repetidamente seus apoiadores a rejeitar os resultados das eleições presidenciais de 2020, seu pedido de protesto em resposta a uma possível prisão culminou em um ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021.

Alguns dos conselheiros de Trump o instaram em particular a não convocar os protestos, temendo que a ótica de um protesto em massa nas ruas de Manhattan estivesse fora de controle ou algo semelhante. 6 de janeiro de 2021, um ataque à capital dos EUA.

Houve discussões sobre como lidar com uma possível acusação criminal por um grande júri do condado de Nova York e a coreografia em torno da possível prisão sem precedentes de um ex-presidente dos Estados Unidos. O Departamento de Polícia de Nova York não respondeu imediatamente ao inquérito da CNN após as postagens de Trump no sábado.

O perfil de Trump no Serviço Secreto dos EUA o enviará ao escritório do promotor distrital de Manhattan para obter impressões digitais e, em seguida, tirar fotos nos escritórios da equipe de detetives do promotor distrital. Como é habitual nos casos em que um réu pode se entregar voluntariamente, após sua prisão, o ex-presidente é levado diretamente a um juiz, onde é liberado sob fiança.

Policiais a par das discussões disseram que várias preocupações foram discutidas no processo de planejamento, incluindo a segurança do tribunal e manifestações ou comícios de apoiadores de Trump fora do tribunal ou contramanifestações de manifestantes anti-Trump. Os dois grupos se chocam.

Esta é uma história recente e será atualizada.