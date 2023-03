Faixas de luz misteriosas vistas no céu sobre a Califórnia

Raios de luz misteriosos foram vistos nos céus da área de Sacramento na noite de sexta-feira, levando a um vídeo chocante do Dia de São Patrício a ser postado nas redes sociais.

Jaime Hernandez estava na King Kong Brewing Company em Sacramento para uma celebração do Dia de São Patrício quando alguns membros da equipe notaram as luzes. Hernandez logo começou a filmar. Acabou em cerca de 40 segundos, disse ele no sábado.

“Principalmente, estávamos em choque, mas ficamos surpresos ao ver isso”, disse Hernandez em um e-mail. “Nenhum de nós jamais viu algo assim.”

Dono de bar Hernandez postou o vídeo no Instagram Ele pergunta se alguém pode resolver o mistério.

Jonathan McDowell diz que pode. McDowell é um astrônomo do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Em entrevista à Associated Press, McDowell disse que estava 99,9% confiante de que os riscos eram de detritos espaciais em chamas.

McDowell disse que o pacote de comunicações japonês que enviava informações da Estação Espacial Internacional para o satélite de comunicações tornou-se obsoleto quando o satélite foi aposentado em 2017. O equipamento de 310 kg (683 libras) foi removido da estação espacial em 2020 porque ocupava um espaço valioso e queimaria completamente na reentrada, acrescentou McDowell.

As peças em chamas dos destroços “criaram um show de luzes espetacular no céu”, disse McDowell. Ele estimou que os destroços estariam a cerca de 40 milhas de altura e viajando a milhares de quilômetros por hora.

A Força Espacial dos EUA confirmou o caminho de reentrada da Califórnia para o sistema de comunicação inter-órbita e coincidiu com o momento em que as pessoas o viram no céu, disse ele. A Força Espacial não pôde ser contatada imediatamente com perguntas no sábado.

McDermott relatou de Providence, Rhode Island.