Três mortos em Hade após novo terremoto na Turquia

Pessoas reagem depois que um terremoto de magnitude 6,4 atingiu Antakya, no sul da Turquia, na segunda-feira.

O ministro do Interior, Suleiman Soylu, disse que 213 pessoas ficaram feridas em Hade.

As vítimas do terremoto de segunda-feira foram encontradas em Antakya, Defne e Samandaki, com Soylu pedindo às pessoas que não entrem em edifícios perigosos.