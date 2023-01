6º policial de Memphis suspenso pela morte de Dyer Nichols

MEMPHIS – O Departamento de Polícia de Memphis confirmou na segunda-feira que um sexto policial foi demitido em conexão com o incidente. Morte de Dyer Nicholas.

No início deste mês, cinco policiais foram demitidos pelo departamento logo após serem afastados Ele foi indiciado na semana passada por homicídio em segundo grau Senhor. Em conexão com a morte de Nichols. Um sexto oficial, Preston Hemphill, foi colocado em licença administrativa; Não está claro qual o papel que ele desempenhou nesta reunião.

No mesmo dia em que outros oficiais foram suspensos, o Sr. Uma porta-voz do departamento confirmou na segunda-feira que Hemphill havia sido colocado de licença.

Jan. 7 Naquela noite, policiais prenderam o Sr. Depois de chutar Nichols na cabeça, borrifá-lo com spray de pimenta e arrastá-lo para longe, eles o espancaram repetidamente com cassetetes. Não mostrou sinais de revidar Em vídeos do incidente divulgados na sexta-feira. Senhor. Nichols, um homem negro de 29 anos, morreu no hospital três dias após o encontro.