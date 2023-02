Relatórios de resultados do 4º trimestre do HSBC, ano completo de 2022

O HSBC divulgou na terça-feira os resultados do quarto trimestre de 2022 que superaram as expectativas dos analistas.

O lucro antes dos impostos do banco nos três meses encerrados em dezembro foi de US$ 5,2 bilhões, 108% acima dos US$ 2,5 bilhões do ano anterior. As estimativas de analistas compiladas pelo banco deveriam aumentar 87%, para US$ 4,97 bilhões.

O banco disse que seus resultados do quarto trimestre refletiram um forte crescimento da receita e menores custos operacionais.

Para o ano inteiro, US$ 51,73 bilhões foram reportados em 2021, acima dos US$ 49,55 bilhões.

Para o HSBC, o maior banco da Europa em ativos, as taxas de juros globais mais altas sustentam as esperanças da empresa de atingir uma meta de pelo menos 12% de retorno sobre o patrimônio líquido médio da empresa até 2023.

“Concluímos a primeira fase de nossa transformação e nossa conectividade internacional agora está gerando uma lucratividade boa e ampla em todo o mundo”, disse o executivo-chefe do grupo, Noel Quinn, no comunicado.

“Estamos no caminho para entregar retornos mais altos até 2023 e criamos uma plataforma para criação de valor”, disse ele.

Os bancos globais observaram uma forte receita líquida de juros, pois os bancos centrais em todo o mundo aumentaram as taxas para controlar a inflação. O HSBC disse que espera uma receita líquida de juros de pelo menos US$ 36 bilhões em 2023.

As ações do HSBC listadas em Hong Kong caíram cerca de 1% antes do lançamento.