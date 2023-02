Putin invoca Stalingrado para prever a vitória do ‘novo nazismo’ na Ucrânia

O presidente russo falou em Volgogrado

80 anos se passaram desde a vitória soviética em Stalingrado

Putin compara campanha da Rússia na Ucrânia

Este conteúdo foi produzido na Rússia, onde a legislação restringe a cobertura das operações militares russas na Ucrânia.

VOLKOGRAD, Rússia, 2 Fev (Reuters) – O presidente Vladimir Putin anunciou nesta quinta-feira o espírito do exército soviético que derrotou as forças alemãs nazistas em Stalingrado há 80 anos, que a Rússia derrotaria a Ucrânia nas garras de uma nova encarnação do nazismo. .

Em um discurso em Volgogrado, conhecido até 1961 como Stalingrado, Putin criticou a Alemanha por ajudar a armar a Ucrânia e, não pela primeira vez, disse que estava pronto para recorrer a todo o arsenal de armas nucleares da Rússia.

“Infelizmente, vemos que a ideologia do nazismo em sua forma e manifestação modernas está novamente ameaçando diretamente a segurança de nosso país”, disse Putin a uma audiência de oficiais militares e grupos patrióticos e juvenis locais.

“De novo e de novo devemos impedir a agressão do Ocidente coletivo. É inacreditável, mas é um fato: somos ameaçados novamente com cruzes nos tanques Panther alemães.”

As autoridades russas traçam paralelos com a luta antinazista desde que as tropas russas entraram na Ucrânia há quase um ano.

A Ucrânia, outrora parte da União Soviética, sofreu um desastre nas mãos das forças de Hitler – descartando esses paralelos como falsos pretextos para uma guerra de conquista imperial.

Stalingrado foi a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial, quando o Exército Vermelho Soviético, com mais de 1 milhão de baixas, rompeu as costas das forças de invasão alemã em 1942-3.

Putin invocou o que chamou de espírito dos defensores de Stalingrado para explicar por que achava que a Rússia venceria na Ucrânia, dizendo que a Segunda Guerra Mundial havia se tornado um símbolo da “imortalidade de nosso povo”.

“Aqueles que arrastam os países europeus, incluindo a Alemanha, para uma nova guerra com a Rússia e … esperam a vitória sobre a Rússia no campo de batalha, aparentemente não entendem que uma guerra moderna com a Rússia será completamente diferente para eles. ” Ele acrescentou. .

“Não enviaremos nossos tanques para suas fronteiras, mas temos maneiras de responder, e isso não terminará com o uso de veículos blindados, e todos devem entender isso”.

desfile da vitória

Quando Putin terminou de falar, o público o aplaudiu de pé.

Putin colocou flores no túmulo do marechal soviético que supervisionou a defesa de Stalingrado e visitou o principal complexo memorial da cidade, onde fez um minuto de silêncio em homenagem aos que morreram durante a guerra.

Milhares de pessoas foram às ruas de Volgogrado para assistir ao desfile da vitória.

Alguns veículos modernos são pintados com a letra ‘V’, um símbolo usado pelas forças russas na Ucrânia.

Irina Solotoreva, 61, que disse que seus parentes lutaram em Stalingrado, viu paralelos com a Ucrânia.

“Nosso país está lutando por justiça e liberdade. Vencemos em 1942 e isso é um exemplo para a geração de hoje. Acho que venceremos novamente, não importa o que aconteça agora.”

Em uma colina com vista para o rio Volga, o Mamaev Kurgan Memorial Complex é o ponto focal de monumentos para uma enorme estátua de uma mulher brandindo uma grande espada, conhecida como The Motherland Call.

A batalha de cinco meses reduziu a escombros a cidade que leva o nome do líder soviético Joseph Stalin, enquanto cerca de 2 milhões de pessoas foram mortas e feridas em ambos os lados.

Um novo busto de Stalin com os marechais soviéticos Georgy Zhukov e Alexander Vasilievsky foi revelado em Volgogrado na quarta-feira.

Apesar do histórico de Stalin de presidir fomes que mataram milhões e repressão política que matou centenas de milhares, políticos russos e livros escolares nos últimos anos enfatizaram seu papel como um líder de sucesso em tempos de guerra que transformou a União Soviética em uma superpotência.

Reportagem de Tatiana Gomosova Roteiro de Andrew Osborne Edição de Mark Trevelyan e Kevin Liffey

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.