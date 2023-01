O FBI invadiu o escritório de Biden no ano passado após a descoberta de documentos classificados

Um prédio de escritórios que abriga o Ben Biden Center, um think tank afiliado à Universidade da Pensilvânia, é visto em 10 de janeiro de 2023 em Washington, DC, após relatórios desclassificando documentos do tempo do presidente dos EUA, Joe Biden, como vice-presidente de Barack Obama. O presidente foi localizado no centro, que Biden às vezes usava como escritório.

Agentes do FBI invadiram o escritório em meados de novembro, depois que o presidente Joe Biden era vice-presidente em Washington, DC, depois que seus advogados descobriram pela primeira vez documentos classificados no início daquele mês, disseram dois altos funcionários da lei à NBC News.

Os advogados pessoais da Casa Branca e de Biden não haviam divulgado anteriormente a busca pelo Centro Ben Biden para Diplomacia e Engajamento Global, mesmo quando enfrentaram perguntas por semanas sobre a descoberta de registros classificados. CBS O FBI deu a notícia da busca na terça-feira.

Funcionários disseram à NBC que os advogados de Biden cooperaram totalmente com a busca e o Departamento de Justiça não emitiu um mandado de busca. A equipe de Biden também trabalhou com o Departamento de Justiça em uma busca do FBI em sua casa em Wilmington, Delaware, para a qual não emitiu um mandado.

Os advogados pessoais do presidente Eles encontraram os documentos em 2 de novembro no escritório do think tank. Os promotores notificaram o Arquivo Nacional, o que levou a uma investigação do Departamento de Justiça. Mas a Casa Branca Não divulgado Jan. Desenvolvimento até novo aviso no dia 9.

O procurador-geral Merrick Garland anunciou a nomeação do ex-procurador dos EUA, Robert Harr, em 12 de janeiro. Conselho especial investigar.

Os advogados de Biden mais tarde Mais documentos estão disponíveis no residência do presidente Em Wilmington, Delaware, em 20 de dezembro, agentes do FBI invadiram uma casa. Em 20 de janeiro, os advogados pessoais de Biden disseram que os investigadores do Departamento de Justiça encontraram meia dúzia de documentos adicionais na busca. Os documentos foram desenterrados desde seu mandato no Senado até seu tempo como vice-presidente do ex-presidente Barack Obama.

O ex-presidente Donald Trump também está enfrentando uma investigação do procurador especial por sua falha em entregar documentos confidenciais. Sua casa na Flórida é Mar-a-Lago Procurado por agentes do FBI No início de agosto. Ao contrário de Biden, que concordou em permitir que agentes o revistassem, o Departamento de Justiça emitiu a Trump um mandado de busca e apreensão.

Na semana passada, foi relatado que o vice-presidente de Trump, Mike Pence, também estava Havia documentos secretos Em sua casa em Indiana.