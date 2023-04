Tornados, danos causados ​​por tempestades em Arkansas, Illinois, outros estados: as últimas notícias

Moradores do sul e do centro-oeste se recuperaram no sábado, depois que fortes tornados e tempestades devastaram vários estados, matando pelo menos 11 pessoas, ferindo dezenas e destruindo casas e empresas.

Pelo menos 40 tornados foram relatados na sexta-feira em Arkansas, Iowa, Tennessee, Illinois, Wisconsin e Mississippi, de acordo com o weather.com. Avançar 28 milhões de pessoas A certa altura, na sexta-feira, estava sob alerta de furacão, com o Serviço Nacional de Meteorologia emitindo uma perspectiva de “alto risco” de nível 5 para tempestades severas em algumas áreas.

Mais de 350.000 residências ficaram sem energia nos Grandes Lagos, Sul e Sudeste. De acordo com a resistência.us.

Revisão do tempo na sexta-feira:Um ‘grande e destrutivo tornado’ atingiu perto de Little Rock; Emergência de tornado em Arkansas

‘Caos, caos absoluto’: telhado de teatro em Illinois desaba durante show

O telhado de um teatro desabou na noite de sexta-feira em Belvidere, Illinois, cerca de 70 milhas a noroeste de Chicago, matando uma pessoa e ferindo outras 28 em meio a fortes tempestades.

Cerca de 260 pessoas assistiam a um show de heavy metal no Teatro Apollo quando a tempestade começou, disse o chefe dos bombeiros de Belvidere, Shawn Schadle.

“Caos, caos absoluto”, descreveu o chefe de polícia de Belvidere, Shane Woody.

Quando partes do telhado cederam, os espectadores lutaram para tirar as pessoas dos escombros, disse Gabrielle Llewellyn. “Cheguei lá menos de um minuto antes de cair”, disse ele à WTVO-TV. “O vento, enquanto eu caminhava em direção ao prédio, passou de zero a mil em cinco segundos.”

Um tornado atingiu a área de Little Rock, matando pelo menos uma pessoa e ferindo mais de duas dezenas de pessoas, algumas gravemente, disseram autoridades.

Além disso, quatro pessoas morreram em Wynne, no nordeste do Arkansas, que sofreram graves danos e deixaram pessoas presas nos escombros. Funcionários do Baptist Health Medical Center-Little Rock disseram à KATV que 21 pessoas foram atendidas com ferimentos causados ​​pelo tornado, incluindo cinco em estado crítico.

O tornado Little Rock passou primeiro pelo lado oeste da cidade antes de se mover para o norte, demolindo um shopping center e causando danos generalizados.

A moradora de Little Rock, Nicky Scott, estava escondida no banheiro quando ouviu o vidro quebrar. Ao sair, viu que a sua era uma das poucas casas da rua sem uma única árvore.

“É como todo mundo diz. Estava muito quieto e depois ficou muito alto ”, disse Scott sobre o barulho de motosserras e sirenes.

Espera-se que um padrão semelhante às tempestades recentes ocorra na terça-feira e seja amplificado pelo alto calor e umidade, aumentando o risco de clima severo, disse Victor Gencini, professor associado da Northern Illinois University, ao USA TODAY.

Se você quiser desenhar uma configuração de clima severo de livro didático, “é definitivamente isso”, disse ele. Entre condições mais secas no oeste e condições mais quentes e úmidas no leste, ele espera que “uma ampla faixa de imóveis” esteja em risco na terça à tarde e à noite.

consulte Mais informação:A pior temporada de furacões da América está piorando: aqui está o que você deve saber.

O mesmo sistema de tempestades que causou estragos na sexta-feira terá como alvo a Nova Inglaterra e a costa sudeste, disse o meteorologista Jake Sojda. AccuWeather.

As maiores ameaças serão na Pensilvânia e no interior do estado de Nova York e Nova Inglaterra, com ventos fortes e fortes tempestades, disse ele.

Tempestades são esperadas no sudeste, Carolina do Sul e sul da Geórgia antes que o sistema saia no domingo.

“Há muita energia eólica”, disse Chojda. “Esta tempestade é muito forte. Sábado parecerá muito menor do que sexta-feira, mas pode haver um tornado.”

Ele disse que o domingo “parece um dia relativamente calmo para a maior parte dos Estados Unidos”.

Tempo severo:A pior temporada de furacões da América está piorando: aqui está o que você deve saber.

Temporada de ciclones:O National Hurricane Center emitiu uma perspectiva de 2 dias. Em 2023, a previsão é de 7 dias fora.

Vigilância e avisos meteorológicos dos EUA

Contribuição de: Associated Press