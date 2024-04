Inflação nos EUA ‘demora mais do que o esperado’ para atingir meta, diz Jay Powell

O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jay Powell, disse que a inflação levará “mais tempo do que o esperado” para atingir a meta de 2 por cento do banco central, o que poderia justificar cortes nas taxas de juro.

“Nós dissemos isso naquele dia [Federal Open Market Committee] “Precisaremos de mais confiança de que a inflação está se movendo de forma constante em direção a 2% antes que seja apropriado flexibilizar a política”, disse Powell na terça-feira.

“Recente [inflation] Os dados não nos dão muita confiança, mas indicam que levará mais tempo do que o esperado para alcançar essa confiança.

O chefe do banco central falou depois que os mercados globais reforçaram as expectativas de cortes nas taxas, provocando uma grande liquidação em Wall Street na segunda-feira. A queda espalhou-se por todo o mundo na terça-feira, com os mercados de ações europeus a sofrerem o seu pior dia em nove meses e as moedas asiáticas a enfraquecerem face ao dólar.

Na quarta-feira, as bolsas europeias recuperaram ligeiramente, enquanto os futuros de ações dos EUA também recuperaram terreno no início das negociações.

O Fed já havia indicado que deseja cortar as taxas neste ano, do máximo em 23 anos, entre 5,25% e 5,5%, mas o momento da primeira medida está agora sendo debatido em meio a sinais de força sustentada na economia dos EUA. – Inflação esperada.

Os valores mais elevados do que o esperado da semana passada para a inflação do índice de preços no consumidor dos EUA em Março levaram os mercados a realinhar as expectativas de que o banco central reduzirá as taxas em Junho. Os investidores prevêem agora que o primeiro movimento ocorrerá em Setembro, com uma minoria a apostar que haverá um ou menos cortes este ano. A corrida por um corte único aumentou após os comentários de Powell.

Powell sinalizou que o núcleo do PCE, que exclui os custos voláteis dos alimentos e da energia, poderia ter atingido 2,8% em Março, embora a meta do banco central esteja ligada a outro índice de inflação – para despesas de consumo pessoal.

O chefe do Fed acrescentou que nos últimos três e seis meses, as leituras anuais estiveram “na verdade acima desse nível”.

Os comentários destacam uma disparidade cada vez maior entre as expectativas de taxas para o Fed e outros grandes bancos centrais.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse na terça-feira que o protetor monetário da zona euro ainda estava no caminho certo para cortar as taxas num “prazo razoavelmente curto”, sem grandes choques do Médio Oriente ou de outros pontos geopolíticos.

É amplamente esperado que o BCE reduza as taxas em junho.

Lagarde disse que o BCE está “a assistir a um processo inflacionário” em linha com as suas previsões, que acreditam que a inflação na zona euro atingirá a sua meta de 2 por cento em meados do próximo ano, onde a trajetória poderá ser “achatada”.

“Se não tivermos um grande choque nos desenvolvimentos, estaremos a caminhar para um ponto em que teremos de aliviar razoavelmente a política monetária restritiva que temos”, disse ele à CNBC.

Ambos os bancos centrais aumentaram rapidamente as taxas em 2022 e 2023 para conter a pior inflação numa geração. Contudo, a forte economia dos EUA significa que as pressões sobre os preços permanecem mais fortes do que na Europa.

A atividade da zona euro continuou a cair à medida que os dados dos EUA aumentaram nos últimos meses, mesmo com a inflação a diminuir drasticamente após décadas de máximos em ambos os lados do Atlântico.

A economia dos EUA irá expandir-se 2,7% este ano, em comparação com 0,8% para a área do euro.

Powell reconheceu que o desempenho da economia dos EUA “tem sido muito forte”, embora o aquecido mercado de trabalho do país esteja “a avançar para um melhor equilíbrio” e que o crescimento salarial esteja agora a “moderar”.

Os títulos do Tesouro foram vendidos no início da terça-feira, elevando os rendimentos no dia. O rendimento dos títulos do Tesouro de dois anos, sensíveis às taxas, subiu brevemente acima de 5 por cento e caiu para 4,97 por cento nas negociações do meio da tarde.

“Vamos chegar ao ponto em que temos que pensar em fazer caminhadas? [rates]? Não vejo isso acontecendo no futuro imediato”, disse Steven Blitz, economista-chefe para os EUA da TS Lombard.

Reportagem adicional de George Steer em Nova York e Martin Arnold em Frankfurt