As ações oscilam quando os lucros chegam, Powell comenta sobre a inflação

A construção de novas habitações, incluindo habitações unifamiliares e multifamiliares, registou a maior queda em quatro anos, à medida que o aumento das taxas hipotecárias enfraqueceu a actividade imobiliária.

O início da construção de moradias caiu 14,7% em março, de acordo com dados do Census Bureau divulgados na terça-feira. As partidas unifamiliares caíram 12,4% no mês.

De acordo com Jeffrey Roche, economista-chefe da LPL Financial, os dados apontam para como a construção de novas casas está “começando a mostrar falhas no ritmo de crescimento”.

“A construção de moradias desacelerou, já que potenciais compradores citam agora como um mau momento para comprar uma casa. Os investidores deverão esperar que o investimento em habitação se torne um obstáculo ao crescimento do PIB nos próximos trimestres. A atividade das famílias poderá não se estabilizar totalmente até que o banco central inicie o seu ciclo de flexibilização.”

Os novos dados do governo foram divulgados depois que o sentimento dos construtores em abril ficou estável em relação ao mês anterior, quebrando quatro meses consecutivos de ganhos. O NAHB disse: “Os compradores estão hesitantes até obterem uma boa avaliação da direção das taxas de juros”.

“Olhando para o futuro, ainda achamos que as famílias unifamiliares começarão a se beneficiar à medida que a demanda mudar para novas construções, já que o mercado carece de casas de segunda mão”, escreveu Thomas Ryan, economista imobiliário da Capital Economics, em nota aos clientes após o lançamento. .

“Mas essa força será compensada pela fraqueza nas construções multifamiliares, que esperamos que permaneçam nos níveis atuais, com o total de construções habitacionais ligeiramente mais altas no final do ano do que são agora.”

O ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) foi negociado com queda de menos de 1% na manhã de terça-feira.