Taylor Swift presta homenagem a fã que morreu antes de show no Brasil

Foto: Buda Mendes/TAS23/Getty Images para TAS Rights Management

Taylor Swift presta homenagem a uma fã que morreu durante a última parada de sua Eras Tour no Rio de Janeiro, Brasil. “Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show”, escreveu Swift em uma declaração manuscrita compartilhada em sua história no Instagram. “Não posso dizer o quanto estou arrasado com isso. Tenho muito pouca informação, exceto que ela era muito bonita e muito jovem. Folha D S. Paulo relatado Ana Clara Benevides, de 23 anos, desmaiou e foi reanimada na sala de concertos do Estádio Olímpico Nilton Santos, sendo depois levada ao hospital, onde acabou por falecer de paragem cardiorrespiratória. Sua morte foi confirmada folha Por Estela Benewitz, prima de Benewitz. Não está claro se Benowitz viu Swift subir ao palco quando o show começou, por volta das 19h30, horário local.

A performance de Swift coincidiu com uma onda de calor no Brasil folha O site relata uma temperatura “sensível” de 140°F. Bombeiros registraram extraoficialmente mil desmaios no evento folha. Alguns fãs recorreram às redes sociais para dizer que, apesar das temperaturas extremas, o local não permitia que os espectadores trouxessem garrafas de água para dentro. O ventilador decolou cenas Swift pausou o show para indicar que os fãs precisavam de água e, a certa altura, jogou uma garrafa de água no público.

Em sua declaração no Instagram Story, Swift disse que não poderia falar sobre a morte de seu fã no palco porque se sentiu “oprimida pela dor” ao tentar falar sobre isso. “Agora quero dizer que sinto profundamente essa perda e meu coração partido está com a família e os amigos dela”, disse Swift. “Essa foi a última coisa que pensei quando decidi trazer essa turnê para o Brasil”.

Esta é uma história crescente.