Alaska Airlines planeja comprar Hawaiian Airlines em negócio de US$ 1,9 bilhão

“Não é como se a mesma dinâmica estivesse em jogo”, disse Henry Hartveldt, analista de viagens da Atmospheric Research.

Embora o Alasca tenha recuperado relativamente rapidamente da pandemia, o Havai lutou para regressar à rentabilidade. No início, sofreu com as rígidas restrições estaduais da Covid aos visitantes que chegavam, o que desencorajou os viajantes. Após o levantamento dessas restrições, a procura começou a recuperar, mas os americanos rapidamente voltaram a sua atenção para as viagens internacionais. Mais recentemente, os atrasos na entrega de novos voos e os incêndios florestais em Maui levaram a uma queda no tráfego neste verão.

A venda diversificará a frota de aeronaves do Alasca, que opera apenas dois tipos de aeronaves, o Boeing 737 e o Embraer 175. Depois de comprar a Virgin America, o Alasca herdou alguns aviões Airbus, mas eles foram eliminados ao longo dos anos. A Hawaiian opera aviões Airbus e Boeing, e levará vários anos até que o Alasca decida como reestruturar essa frota, disse Minicusi.

“Eles têm os aviões certos para voar nos mercados em que estão hoje”, disse ele.

Sindicatos que representam milhares de trabalhadores no Alasca e no Havai, incluindo pilotos, comissários de bordo, funcionários de escritório, trabalhadores aeroportuários e outros funcionários, abstiveram-se de apoiar ou opor-se ao acordo, dizendo que trabalharão em estreita colaboração com as companhias aéreas para garantir os benefícios dos trabalhadores. Vendas.

“Nossa primeira prioridade é determinar se a fusão melhorará as condições para os comissários de bordo, semelhantes aos benefícios que as empresas descreveram para acionistas e consumidores”, disse o sindicato dos comissários de bordo, que representa 9.000 trabalhadores do Alasca e do Havaí, e milhares de outros em diversas companhias aéreas. , disse em um comunicado. “Nosso apoio à fusão depende disso.”

As companhias aéreas disseram que esperam submeter o acordo à votação dos investidores havaianos nos primeiros três meses do próximo ano. Se aprovada, a transação deverá levar de 12 a 18 meses para ser concluída. O Alasca manterá sua sede em Seattle, e o Sr. Continuou sob a liderança de Miniguchi.