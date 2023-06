A decisão Roe v. Wade mudou a América de quatro maneiras

Por Robin Levinson-King

Há um ano, a Suprema Corte dos EUA emitiu uma decisão histórica que acabou com o direito nacional ao aborto, afetando a vida de milhões de mulheres e mudando o cenário político.

Em 24 de junho de 2022, a Suprema Corte dos Estados Unidos anulou a decisão Roe v. Wade de 1973, que garantia às mulheres o direito ao aborto em cerca de 24 semanas.

Em sua decisão Dobbs v Jackson Women’s Health System, a maioria conservadora do tribunal transferiu o poder de regular o aborto – ou bani-lo completamente – para estados individuais.

O movimento antiaborto comemorou uma grande vitória, enquanto ativistas pró-escolha alertaram para uma crise de saúde pública.

Aqui estão quatro maneiras pelas quais a América mudou este ano:

1. Milhões de mulheres perderam o direito ao aborto

Depois de quase meio século lutando para derrubar Roe, os oponentes estavam prontos para tirar vantagem quando esse momento finalmente chegasse. Treze estados aprovaram “leis de estímulo” que ajudaram a iniciar o processo de proibição do aborto imediatamente após a decisão do TOPS.

Um ano depois, 14 estados, incluindo a maioria no sul, decretaram proibições quase totais desde o momento da concepção. A Geórgia proibiu o aborto após seis semanas, antes que a maioria das mulheres saiba que está grávida.

Isso significa que cerca de 22 milhões de mulheres em idade reprodutiva vivem em um estado onde o aborto é proibido. De acordo com o Instituto Goodmakerrepresentando um terço da população reprodutiva total.

Outros cinco estados introduziram proibições após 12 a 20 semanas de gravidez, enquanto recursos judiciais contra limites mais rígidos ao aborto estão pendentes em mais cinco estados. Milhões de mulheres perderão o acesso a esse procedimento.

“Há uma sensação de que a decisão de Roe está nos empurrando para um futuro sem aborto”, disse Kristen Hawkins, presidente da Students for Life, à BBC em janeiro passado durante o protesto anual da Marcha pela Vida.

Olhando para trás…

E agora o impacto

Mas o acesso que uma mulher tem ao aborto depende de onde ela mora – e de qual partido está no poder ali.

Enquanto muitos estados controlados pelos republicanos restringem o acesso, vários estados progressistas administrados por democratas, como Califórnia e Colorado, introduziram proteções legais mais fortes.

2. As mulheres americanas tiveram menos abortos

Quase um milhão de abortos foram realizados nos EUA em 2020, o último ano para o qual dados completos estão disponíveis, de acordo com o Instituto Guttmacher. O movimento antiaborto quer eventualmente reduzir isso a zero, mas espera que as proibições estaduais e regulamentações mais rígidas reduzam drasticamente o total.

Não sabemos o impacto total das leis trazidas até agora. no entanto, Dados fornecidos pela WeCountUma iniciativa de pesquisa financiada pela pró-escolha Society of Family Planning já sugere um impacto significativo.

Segundo o WeCount, houve 24.290 abortos legais a menos entre julho de 2022 e março de 2023, em comparação com a média calculada nos meses anteriores à decisão de Dobbs. O programa rastreou abortos fornecidos por clínicas, consultórios médicos privados, hospitais e clínicas apenas virtuais, mas não rastreou abortos autoadministrados.

Sem surpresa, os estados com proibições de aborto mostraram o maior declínio. Em contraste, os abortos legais aumentaram, mas em menor grau, nos estados vizinhos onde o procedimento era protegido, particularmente na Flórida, Illinois e Carolina do Norte.

3. As mulheres viajavam grandes distâncias para obter abortos

Conforme ilustrado pelos dados do WeCount, muitas mulheres em estados que buscam abortos optaram por viajar além das fronteiras estaduais. Como muitos estados aprovam proibições, o hospital mais próximo que oferece serviços de aborto pode estar a centenas de quilômetros de distância.

Isso levou a viagens mais longas em geral, segundo um estudo publicado no Journal of the American Medical Association.

O estudo mapeou o tempo médio de viagem das áreas de pesquisa até a clínica de aborto mais próxima. Antes do TOPS, a viagem média até uma clínica variava de 10,0 a 27,8 minutos. Depois do TOPS, as visitas à clínica mais próxima quase quadruplicaram, com tempos de viagem superiores a 100 minutos.

A médica de Houston, Dra. Judy Levison, que está na prática há quatro décadas e faz parte de um processo que contesta a proibição do Texas, teme que isso represente uma barreira para mulheres de baixa renda, a maioria das que procuram abortos.

“Onde eles vão fazer um aborto? Como eles vão viajar, cuidar dos filhos, tirar dois dias de folga do trabalho, talvez arriscar o emprego?” ela disse à BBC.

4. O apoio ao aborto aumentou

Mas no ano seguinte à decisão da Suprema Corte, o apoio público ao aborto na verdade aumentou. O mesmo se aplica mesmo quando são impostas restrições.

Em 2019, 31% das pessoas acreditavam que o acesso ao aborto deveria ser mais fácil. Mas em 2023, depois que essas restrições entrarem em vigor, 46% das pessoas acham que elas devem ser afrouxadas, de acordo com pesquisas do Pew.

A forma como as pessoas veem o aborto é amplamente moldada por sua política – 84% dos democratas acreditam que o aborto deveria ser legal na maioria dos casos, em comparação com 40% dos republicanos. Mas quando propostas de restrições ao aborto foram votadas diretamente em estados conservadores, elas falharam.

Durante as eleições de meio de mandato de 2022, as medidas eleitorais falharam em Kentucky e Montana, dando aos republicanos uma crise. Proibições e restrições são populares entre a base conservadora, mas correm o risco de alienar os eleitores moderados que acreditam que o aborto deveria ser legal.