Há chance de temporais no domingo em algumas partes do interior do estado

Um forte sistema de tempestades ao sul agora se moverá um pouco para o norte neste domingo, atingindo partes do norte e do nordeste da Geórgia. Um breve período de chuva e tempestades pode ser visto durante a manhã e a tarde. Veja como obter alertas meteorológicos atualizados para sua área. Não será um evento de dia inteiro, mas principalmente no início da manhã até o final da tarde, com uma possibilidade mínima de desenvolvimento de tempestades fortes e severas, mesmo isoladas. Tempestades potenciais afetarão principalmente os condados ao sul de Greenville. O sistema se move no final da tarde, trazendo condições predominantemente ensolaradas e secas, com outra rodada de chuvas ou tempestades chegando no final da tarde de domingo até a manhã de segunda-feira. Para próxima semana. Ainda há uma chance de frio em nossa área perto da Páscoa, o que é normal, mas as condições gerais serão de primavera.

Um forte sistema de tempestades ao sul agora se moverá um pouco para o norte neste domingo, atingindo partes do norte e do nordeste da Geórgia. Um breve período de chuva e tempestades pode ser visto durante a manhã e a tarde. Veja como obter alertas meteorológicos para sua área. Não será um evento de dia inteiro, mas principalmente no início da manhã até o final da tarde, com uma possibilidade mínima de desenvolvimento de tempestades fortes e severas, mesmo isoladas. Tempestades potenciais afetarão principalmente os condados ao sul de Greenville. O sistema se move no final da tarde de domingo, antes que outra rodada de chuvas ou tempestades chegue no final da manhã de segunda-feira. As temperaturas gerais ficarão ligeiramente acima da média na próxima semana. READ Tornado 'devastador' no Mississippi mata 7, diz oficial Ainda há uma chance de frio em nossa área perto da Páscoa, o que é normal, mas as condições gerais serão de primavera.