Spurs escolhem Victor Wembayama com a escolha número 1 no draft da NBA de 2023: como ele se encaixa em San Antonio

O San Antonio Spurs selecionou o fenômeno francês Victor Wembaniyama com a escolha número 1 no Draft da NBA de 2023 na quinta-feira. Aqui está o que você precisa saber:

Vembanyama, 19, foi a primeira escolha consensual e é considerado um talento geracional.

O pivô de 2,10 metros explodiu com o time profissional francês Metropolitan 92 nesta temporada, com média de 21,6 pontos, 10,4 rebotes e 3,0 bloqueios.

Os Spurs ganharam o direito à escolha nº 1 na loteria do draft da NBA em maio. San Antonio escolheu a escolha nº 1 pela última vez em 1997, quando a equipe selecionou o futuro membro do Hall da Fama, Tim Duncan.

AtléticoAnálise instantânea:

Relatório de aferição

Wembaniyama é o melhor candidato a entrar na NBA desde LeBron James. É muito simples. A Vembanyama é uma cedente de direitos. Ele liderou o campeonato francês em rebotes e bloqueios e foi o segundo em pontos. É difícil exagerar o quão impressionante tem sido o potencial de longo prazo de Vembanayama em ambas as extremidades do campo.

Ele será imediatamente o maior e mais longo jogador da NBA, permitindo que ele mude a geometria da quadra defensivamente. Vembaniyama tem grandes instintos e habilidades de recuperação nesse sentido. Mas ele é um legítimo criador de arremessos no centro. Ele é um ótimo finalizador por dentro por causa de seu comprimento e toque, e já começou a experimentar golpes que podem destacá-lo, como pull-ups de virada, shimies de falso giro e floater 3s.

Wembaniyama é uma perspectiva histórica em um cenário de perspectivas anteriores de centros de elite, como Bill Walton, Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing, Ralph Sampson, Shaquille O’Neal, Tim Duncan e Anthony Davis. — Tudo

Como Vembanayama se encaixa no Spurs

Vembanyama é adequado para todas as equipes. Ele é o apto. Ele é o jogador que você constrói. San Antonio encontrou alguns jogadores sólidos no final da loteria e no final da primeira rodada, mas o Spurs ainda carece de uma estrela.

Vembanyama relega todos aos seus papéis mais apropriados. Devin Vassell e Kelton Johnson podem ser alas jovens e de elite que não recebem grandes atribuições defensivas. Vembanyama seria uma ótima opção ao lado de Jeremy Chosen na quadra de ataque e preencheria a lacuna em todos os lugares, já que Chosen era um calouro adolescente. Enquanto ele continua a refazer seu chute, ele será lentamente trazido como artilheiro.

Os Spurs passaram graciosamente da era Robinson para a era Duncan e agora para a era Wembaniyama. — Tudo

Vá mais fundo Victor Wembaniama está aqui: ele e os Spurs podem ser uma bênção de audiência para a NBA?

história de fundo

Vembanyama há muito é considerado um dos melhores candidatos em sua faixa etária. Seu pai, Felix, era um saltador de elite de 1,80m. Sua mãe, Elodie, 1,80m e jogadora de basquete, ajudou a ensinar o jogo a Victor. Ele tem dois irmãos, ambos jogando basquete, cresceu nos subúrbios de Paris e ingressou na equipe de desenvolvimento do Nanterre 92 ainda jovem.

Wembaniama emergiu como uma perspectiva de elite para as equipes da NBA no Campeonato Europeu Sub-16 de 2019, onde teve uma média de nove pontos, 10 rebotes e cinco bloqueios por jogo aos 15 anos de idade.

A NBA preparou um jogo de demonstração para Wembaniyama e a escolha nº 3 Scoot Henderson em setembro de 2022 por causa do hype em torno de Wembaniyama antes do draft do ano passado. Depois de dois jogos entre Metropolitans 92 e G League Ignite de Henderson, Wembaniama deixou os olheiros. Com saliva e admiração, ele marcou 37 pontos no primeiro jogo, depois marcou 36 pontos e pegou 11 rebotes no segundo jogo. — Tudo

Vá mais fundo READ Ator de 'The Walking Dead' tem 28 anos - Variety A análise se aplica a todas as 58 escolhas de draft da NBA por John Hollinger e Sam Veseny

Leitura obrigatória

(Foto: Christophe Archambault/Getty Images via AFP)