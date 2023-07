Putin não participará da Cúpula do BRICS – Presidente sul-africano

Nomsa Maseko em Joanesburgo e Kathryn Armstrong em Londres

19 de julho de 2023, 13:10 BST Atualizado há 1 hora

legenda da imagem, O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, protestou contra a prisão de Putin, mostram documentos judiciais

O presidente russo não participará da cúpula na África do Sul no próximo mês, informou o gabinete presidencial do país.

O anúncio ocorre depois que o presidente sul-africano, Vladimir Putin, disse que qualquer tentativa de prendê-lo seria uma declaração de guerra contra a Rússia.

Se Putin tivesse deixado o solo russo, estaria sujeito a um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI).

A África do Sul é signatária do TPI e espera-se que ajude a prender Putin.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, representará o país na cúpula de dois dias.

No entanto, Putin participará de uma breve cúpula do BRICS com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – via link de vídeo, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo a mídia russa.

O grupo BRICS é visto por alguns como uma alternativa ao grupo G7 de economias avançadas.

Em um comunicado, a presidência da África do Sul descreveu o acordo, ao qual Putin não compareceu, como “recíproco” e disse que ocorreu após “muitas consultas” na cúpula.

Os partidários da Rússia criticaram a decisão, dizendo que a África do Sul deveria ter afirmado e exercido sua soberania para proteger e defender seu amigo.

O convite da África do Sul a Putin, antes que o TPI o acusasse de crimes de guerra na Ucrânia, gerou polêmica nacional e internacional.

O maior partido da oposição, a Aliança Democrática, foi ao tribunal para forçar as autoridades a prender Putin se ele pisasse no país. O grupo global de direitos humanos Anistia Internacional também fez parte do desafio.

Documentos judiciais revelam que Ramaphosa se opôs veementemente a tal medida, dizendo que a segurança nacional estava em risco.

“A Rússia deixou claro que prender seu atual presidente seria uma declaração de guerra. É contra nossa constituição entrar em guerra com a Rússia”, disse ele em um comunicado.

Peskov negou que Moscou tenha dito que a prisão do presidente da África do Sul foi um ato de guerra, mas disse que estava “claro para todos”. [that kind of] Isso significa uma violação contra o chefe do Estado russo.”

A Rússia sempre descreveu o mandado de prisão do TPI como ultrajante e legalmente inválido porque o país não é membro do órgão.