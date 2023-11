Taylor Swift muda linha de ‘Karma’ e beija Travis Kelce em Buenos Aires – Billboard

Imagens de Gotham/GC

Oficial no palco! Taylor Swift gritou que estava apaixonada pelo namorado Travis Kelce durante “Karma”, e então Eras correu para fora do palco para beijá-lo em seu show em Buenos Aires na noite de sábado (11 de novembro).

Está tudo acontecendo: Swift cantou, “Karma é o cara na tela que vem direto para casa para mim”, em vez da letra original de “Karma”, “Karma é o cara do Chiefs que vem direto para casa para mim”. Foi na frente de um público ao vivo no Estádio River Plate, onde Kells, tight end do Kansas City Chiefs, assistia ao show com o pai de Swift na tenda VIP.

Após o show, Swift correu direto para os braços de Kelce e o beijou.

Kelce, que foi jantar com Swift na noite anterior, foi vista saindo com o pai da estrela pop, Scott, no show de Swift no sábado à noite.

Os Swifties capturaram algumas imagens rápidas e fofas de Kelce se divertindo em um show da Eras Tour.

“Quem pode ficar?” Quando questionada, ela cantou namoradode “O Arqueiro”, ele Ele deixou uma marca Dizia: “Nós ficaremos”.

Anteriormente, durante o discurso de Swift Sempre“Champagne Troubles”, Kells orgulhosamente se juntou à multidão cantando “ole, ole, ole” em apoio ao cantor. Outros vídeos que circulam mostram ele Cantando junto “Blank Space”. E “Salgueiro” Então os fãs especulam sobre ele Apontou para Travis à direita Enquanto ela cantava: “Esse é o meu homem.”

Confira tudo nos clipes capturados pelos fãs abaixo, começando com a doce reação de Kelce à mudança na letra.