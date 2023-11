Um avião militar dos EUA cai no Mar do Japão, o estado da tripulação é desconhecido

TÓQUIO (Reuters) – Três pessoas foram encontradas, mas suas condições são desconhecidas depois que um avião militar dos EUA transportando oito pessoas caiu no mar perto do oeste do Japão na quarta-feira, disseram pescadores.

A Guarda Costeira disse que enviou barcos de patrulha e aeronaves para a área onde um Osprey V-22 de rotor inclinado caiu na ilha de Yakushima.

Um representante da cooperativa de pesca local disse que três pessoas foram encontradas nas águas circundantes por barcos de pesca na área.

O acidente aconteceu perto do aeroporto da ilha, onde outro Osprey pousou com sucesso na tarde de quarta-feira, disse um porta-voz do governo provincial.

Um porta-voz disse que as forças dos EUA na região ainda estavam coletando informações.

O acidente aconteceu pouco antes das 15h00 (06h00 GMT), informou a mídia, com testemunhas dizendo que o motor esquerdo do avião pegou fogo durante a descida.

O secretário-chefe de gabinete do Japão, Hirokazu Matsuno, disse que o avião desapareceu do radar por volta das 14h40, horário local.

Capaz de voar tanto como helicóptero quanto como aeronave de asa fixa, a aeronave é operada pela Marinha dos Estados Unidos, pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e pelas Forças de Defesa do Japão.

O uso do Osprey no Japão é controverso, com críticos dizendo que ele é propenso a acidentes. Os militares dos EUA e o Japão dizem que é seguro.

Em Agosto, um Osprey dos EUA caiu na costa do norte da Austrália enquanto transportava tropas durante um exercício militar de rotina, matando três fuzileiros navais dos EUA.

Outro acidente ocorreu no mar ao largo da ilha de Okinawa, no sul do Japão, em dezembro de 2016, o que levou ao aterramento provisório do avião pelos militares dos EUA.

