Tempestade de neve rara atinge o sul da Califórnia

Os meteorologistas disseram que uma tempestade de inverno de movimento lento se intensificaria na Califórnia na sexta-feira, um dia depois de cobrir grandes áreas do oeste com neve e uma mistura invernal que interrompeu as viagens em várias das principais artérias.

Várias rodadas produzirão condições de nevasca com neve pesada e ventos fortes em terrenos altos e passagens nas montanhas, inclusive na Sierra Nevada e no sul da Califórnia. O Serviço Meteorológico Nacional disse Comece sexta-feira.

A parte sul do estado terá a maior chance de chuva, neve e ventos fortes na sexta-feira, com o inverno começando em algumas áreas na quinta-feira. Vários centímetros de chuva podem cair nas costas e vales, e neve pesada, de até dois metros, pode cair em altitudes de 4.500 pés acima do nível do mar. Áreas abaixo de 2.500 pés devem receber até seis polegadas. Rajadas de vento de 60 a 75 mph também serão um fator ao longo do dia.