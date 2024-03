As vítimas do ataque de leões da montanha na Califórnia são irmãos, homens ao ar livre

Dois ávidos amantes da vida ao ar livre foram identificados na segunda-feira como vítimas de um leão da montanha no norte da Califórnia neste fim de semana, o primeiro ataque fatal de um puma no Golden State em duas décadas.

Taylor Robert Claude Brooks, 21, morreu no ataque, e seu irmão Wyatt J. Charles Brooks, 18, ficou gravemente ferido, mas sobreviverá, disse o Gabinete do Xerife do Condado de El Dorado.

Os irmãos Brooks, ambos de Mt., no sul do condado de El Dorado, cresceram juntos no pitoresco Gold Country, no norte da Califórnia, e caçavam e pescavam regularmente, de acordo com um comunicado da família Brooks divulgado pelo gabinete do xerife.

“Esses dois jovens eram mais próximos do que dois irmãos poderiam ser, aproveitando a vida ao ar livre e vivendo uma vida plena e dinâmica”, afirmou o relatório. “Estamos todos arrasados ​​​​com a trágica perda de Taylon, mas gratos por Wyatt ainda estar conosco e sabendo muito bem que o resultado poderia ter sido muito pior.”

Os deputados responderam a um telefonema no sábado de Wyatt Brooks de que ele e seu irmão foram atacados por um leão da montanha em uma área remota de Georgetown, no norte do condado de El Dorado, onde vasculhavam a floresta em busca de chifres de veado, disseram as autoridades.

Wyatt Brooks sofreu “lesões traumáticas” no rosto e foi separado de seu irmão durante o ataque, de acordo com um comunicado à imprensa do gabinete do xerife. A equipe de emergência primeiro localizou e começou a tratar o irmão de Wyatt Brooks antes de encontrar o leão da montanha agachado ao lado do corpo de seu irmão. Os policiais atiraram contra o animal.

Funcionários do Departamento de Pesca e Vida Selvagem do Estado e um engenheiro do condado de El Dorado posteriormente atiraram e mataram o leão da montanha, que estava “próximo” de onde ocorreu o ataque, disse o sargento. Kyle Parker, do Gabinete do Xerife. “O corpo do animal foi levado para uma autópsia para determinar por que o ataque ocorreu”, disse Parker.

Dylan Brooks trabalhou com seu pai pintando casas e cortando lenha.

“Ele realmente gostava de pescar e era um guitarrista muito talentoso”, disse a família no comunicado. “Ele era uma alma muito gentil e gentil e fará muita falta para todos que o conheceram.”

Os planos para o memorial ainda não foram finalizados, disse a família na segunda-feira.

Wyatt Brooks, um bombeiro estagiário, passou por várias cirurgias devido aos ferimentos e deve se recuperar totalmente, disseram as autoridades.

Jarrod Kline, um amigo próximo da família Brooks que atua como porta-voz da família, disse ao The Times que Wyatt Brooks está se recuperando em casa.

“Será um longo caminho, mas ele está em casa com a família”, disse Kline. “É incompreensível, é inacreditável.”

A família Brooks criou um Arrecadação de fundos on-line Em memória de Dylan Brooks e em apoio a Wyatt Brooks.

“Eu sei que vivemos no campo [mountain lions] estão por perto. …É muito lamentável e atinge o alvo”, disse Kline. Nos últimos anos, manchas de leões da montanha na comunidade local “explodiram”, disse ele.

Ataques de animais mortais Muito raroMas as autoridades responsáveis ​​pela vida selvagem dizem que os encontros entre humanos e leões da montanha deverão aumentar à medida que o habitat dos gatos diminui e as pessoas continuam a construir áreas florestais.

O último ataque fatal conhecido por um leão da montanha no estado foi em 2004, quando um puma matou o ciclista Mark Reynolds, de 35 anos, em Orange County. Em 1994, outro ataque ocorreu no condado de El Dorado, quando Barbara Schoener, uma corredora, foi morta em uma trilha no sopé da Sierra.