Um novo relatório sobre Russell Wilson confirma os comentários sobre a pulseira de Pete Carroll

A peça de Russell Wilson é uma história aparentemente interminável, trazendo-nos um novo prego na história a cada poucos meses. Um relatório bombástico Atlético Ele descreveu a desastrosa primeira temporada de Wilson em Denver. A maior novidade é que Wilson tentou demitir o gerente geral John Schneider e o técnico Pete Carroll. Ele se recusa categoricamente.

No entanto, há outra parte da história que me chamou particularmente a atenção, e é sobre os pulsos.

Volte o relógio para o início de novembro de 2022. Carroll estava em seu segmento semanal Show de Brock e Giz na Rádio Esportiva de Seattle. Quando perguntado pelo co-anfitrião Brock Huard como o ataque dos Seahawks parece mais polido e eficiente antes do snap, Carroll deu uma longa explicação. Ele pode ouvir aqui?. Mas um som se destaca acima do resto.

“Se você notar, Geno sai da pulseira, e isso é uma grande ajuda”, disse Carroll. “Isso suaviza as coisas, acelera as coisas, limpa as coisas. Isso faz parte. Nunca fizemos isso antes. Houve resistência a isso, então não fizemos antes.

Isso foi aparentemente uma crítica ao ex-quarterback do Seahawks, Russell Wilson, que atacou Carroll pouco tempo depois.

Claro que a questão não é ganhar ou perder, mas sim aumentar a eficiência ofensiva. Os Seahawks venceram muitos jogos com Wilson no comando, mas também houve muitos casos – mesmo em vitórias – de jogo sujo, inconsistência, lentidão e estranho gerenciamento de tempo … um problema que acompanhou Wilson até Denver.

Em uma reportagem do The Athletic, a história detalha o jogo da semana 2 do Broncos contra o Texans, onde as pessoas famosamente gritavam pelo relógio de jogo para evitar outro atraso na penalidade do jogo para o ataque do Denver. O ex-técnico do Broncos assumiu na época, mas o The Athletic relatou um lado diferente da história.

“Com 20-25 segundos restantes no relógio de jogo de 40 segundos, várias fontes da equipe disseram que Hackett normalmente enviava chamadas de jogo para Wilson, e era contra Houston, tempo mais do que suficiente. Essas fontes também disseram que Wilson às vezes lutava para repetir as chamadas com eficiência ou dar muitas instruções aos colegas de equipe. desde que

a história continua

Os comentários de novembro de Caroline sobre uma pulseira sugerem que ela não estava apenas sendo mesquinha, como alguns sugeriram.

E as últimas notícias dos Seahawks!

Russell Wilson nega ter tentado demitir Pete Carroll e John Schneider

Seahawks GM John Schneider reage à notícia da libertação de Bobby Wagner

A teoria da conspiração da NFL é relativamente popular entre os fãs dos Seahawks

Por que os Seahawks devem considerar adicionar outro receptor na próxima temporada

Random 49ers wide receiver briga com Tariq Woolen no Instagram

A história apareceu originalmente no Seahawks Wire