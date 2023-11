Nintendo está fazendo um filme Zelda live-action

A jornada da Nintendo no cinema não vai parar tão cedo: a empresa está Confiante Funciona em uma adaptação live-action Descrição de Zelda. O filme será dirigido pelo famoso diretor Wes Paul Corredor do labirinto Trilogia e muito mais por vir Reino do Planeta dos Macacos. Zelda O criador Shigeru Miyamoto atuará como produtor, assim como fez com o anime este ano. Super Mario Bros. Filme. Avi está coproduzindo com Arad.

“Este é Miyamoto. Há anos que trabalho numa versão live-action de The Legend of Zelda com Avi Arad-chan, que produziu vários filmes de grande sucesso. Miyamoto disse em comunicado publicado no X, antigo Twitter. Porém, talvez tenhamos que esperar um pouco mais pelo filme; Miyamoto disse“Vai levar algum tempo para terminar, mas espero que você esteja ansioso para vê-lo.”

Embora não haja muitos detalhes sobre o filme, a Nintendo afirma que irá co-financiar mais de 50% com a Nintendo e a Sony.

“Ao produzir o conteúdo visual da propriedade intelectual da Nintendo, a Nintendo está criando novas oportunidades para pessoas de todo o mundo acessarem o mundo de entretenimento criado pela Nintendo de outras maneiras além de seus consoles de jogos dedicados”, disse a empresa. Informar sobre Zelda Foto. “Ao aprofundar-se na produção cinematográfica com o objetivo de colocar um sorriso no rosto de todos através do entretenimento, a Nintendo continuará os seus esforços para criar entretenimento único e entregá-lo ao maior número de pessoas possível.”